Songül Karlı'dan taciz açıklaması! 'Otobüste bir adamın elle tacizine uğradım'

Sosyal medyayı aktif kullanan ve zaman zaman yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Songül karlı, "Konu, bikini giyip giymemek değil. Tabii ki tatilde giyiyoruz ama ben kendi adıma bikinili fotolarımın yayınlanmasını istemiyorum artık. Gençler gönüllerince giysin, onlara çok yakışıyor. Her şey, zamanında güzel" açıklamasını yaptı.