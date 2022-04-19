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MagazinSongül Karlı sosyal medyada gündem oldu! 'Bu da kim?' dedirtti!
HaberlerMagazin Haberleri Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu! 'Bu da kim?' dedirtti!
• 19 Nisan 2022 - 23:03 • Son Güncelleme:

Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu! 'Bu da kim?' dedirtti!

Ünlü türkücü Songül Karlı yine değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı'nın makyajsız halleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. 48 yaşındaki Songül Karlı son olarak fransız askısı yaptırmıştı. Sık sık imaj değiştiren Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı. Songül Karlı, gençleşmek uğruna yüzünü gerdirdi. İmaj tazeleyen Songül Karlı'nın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. İşte yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı'nın yeni imajı... İşte Songül Karlı'nın son hali...

• 19 Nisan 2022 - 23:03 • Son Güncelleme:
1Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti
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Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başaran Songül Karlı, gençleşmek uğruna yüzünü gerdirdi.

2Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti

Ekranlarda olmasa da Instagram'daki paylaşımlarıyla konuşulan 48 yaşındaki ünlü türkücü Songül Karlı, gençleşmek için her yolu deniyor.

3Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti

Daha önce de yüzünde küçük küçük değişimler yapan Karlı, yine estetik oldu.

4Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti

Yüzünü gerdiren güzel türkücü, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Songül Karlı, yüzüne Fransız askısı uygulaması yaptırmıştı.

5Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti

Songül Karlı estetikle bambaşka biri oldu.

6Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti

Songül Karlı'nın estetik operasyonlar nedeniyle büyük bir değişime uğradığı görüldü.

7İşte Songül Karlının son hali...

İşte Songül Karlı'nın son hali...

Ünlü türkücü Songül Karlı değişimi ile sosyal medyada trend oldu.

8Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti

Geçtiğimiz hafta sonu tatil kaçamağı yapan Songül Karlı'nın makyajsız halleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

9Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti

Son olarak ekranlarda Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak boy gösteren Songül Karlı son olarak fransız askısı yaptırmıştı.

10Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti

Sık sık imaj değiştiren 48 yaşındaki Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı.

11Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti

İşte yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı'nın yeni imajı...

12Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti

İmaj tazeleyen Songül Karlı'nın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

13Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti

Songül Karlı'nın estetiksiz hali ile son halini karşılaştıranlar uğradığı değişim karşısında şoke oluyor.

14Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti
15Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti
16Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti
17Songül Karlı sosyal medyada gündem oldu Bu da kim dedirtti

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