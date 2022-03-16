• 16 Mart 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:
Songül Karlı filtreyi abartınca dalga konusu oldu!
Eski eşi tarafından dolandırılan Songül Karlı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son dönemde değişimiyle gündeme gelen Songül Karlı Instagram'da filtreleri de atlamıyor. Ancak Karlı son filtreyi abartınca dalga konusu oldu.
• 16 Mart 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:
1
Gençleşmek için Seda Sayan'ın yolundan gidip yüzüne Fransız askısı yaptıran Songül Karlı'ya estetik yetmedi. Büyük göğüslerinden her fırsatta rahatsız olduğunu söyleyen ve bu konuda üç kez ameliyat da olduğunu açıklayan Karlı son dönemde estetikli haliyle dikkat çekiyor.
2
Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, Fransız askısının üstüne bir de paylaşacağı fotoğraflara filtre yapıyor.
3
FİLTREYİ ABARTTI
Songül Karlı'nın son pozu yine böyle bir pozdu. Filtreyi abartan türkücü dalga konusu oldu. Karlı, son fotoğrafına "Ateş" notunu düştü.
4
5