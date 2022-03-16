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MagazinSongül Karlı filtreyi abartınca dalga konusu oldu!
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• 16 Mart 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:

Songül Karlı filtreyi abartınca dalga konusu oldu!

Eski eşi tarafından dolandırılan Songül Karlı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son dönemde değişimiyle gündeme gelen Songül Karlı Instagram'da filtreleri de atlamıyor. Ancak Karlı son filtreyi abartınca dalga konusu oldu.

• 16 Mart 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:
1Songül Karlı filtreyi abartınca dalga konusu oldu
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Gençleşmek için Seda Sayan'ın yolundan gidip yüzüne Fransız askısı yaptıran Songül Karlı'ya estetik yetmedi. Büyük göğüslerinden her fırsatta rahatsız olduğunu söyleyen ve bu konuda üç kez ameliyat da olduğunu açıklayan Karlı son dönemde estetikli haliyle dikkat çekiyor.

2Songül Karlı filtreyi abartınca dalga konusu oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, Fransız askısının üstüne bir de paylaşacağı fotoğraflara filtre yapıyor.

3FİLTREYİ ABARTTI

FİLTREYİ ABARTTI

Songül Karlı'nın son pozu yine böyle bir pozdu. Filtreyi abartan türkücü dalga konusu oldu. Karlı, son fotoğrafına "Ateş" notunu düştü.

4Songül Karlı filtreyi abartınca dalga konusu oldu

Büyük göğüslerinden rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiren Karlı, 3 kez meme küçültme ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

5Songül Karlı filtreyi abartınca dalga konusu oldu

İşte Karlı'ya gelen yorumlar:

- Filtre gençleşmesi..

- Filtresiz daha güzelsin

- Ablacım kaç yaşına geldin bu ne hal?

- Dudaklarının haline bak

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