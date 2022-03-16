Songül Karlı filtreyi abartınca dalga konusu oldu!

Gençleşmek için Seda Sayan'ın yolundan gidip yüzüne Fransız askısı yaptıran Songül Karlı'ya estetik yetmedi. Büyük göğüslerinden her fırsatta rahatsız olduğunu söyleyen ve bu konuda üç kez ameliyat da olduğunu açıklayan Karlı son dönemde estetikli haliyle dikkat çekiyor.