• 25 Şubat 2022 - 16:48 • Son Güncelleme:
Songül Karlı dekoltesiyle İbo Show'da! 'Göğüs çatalı' yasağını dinlemedi...
İbrahim Tatlıses'in yeniden sunmaya başladığı İbo Show'da yeni konuklar Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba oldu. Son dönemde değişimiyle dikkat çeken Songül Karlı, İbo Show için dekolteli kostümler tercih etti. Karlı'nın kıyafeti akıllara oryantal Didem'in sözlerini getirdi.
• 25 Şubat 2022 - 16:48 • Son Güncelleme:
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İbo Show'un bu haftaki bölümde türkü ve arabeske doyulacak. Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba İbrahim Tatlıses'in konukları oluyor.
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DEKOLTE TERCİHİ
İbo Show için iki kostüm tercih eden Songül Karlı son dönem değişimiyle gündeme geliyordu. Eski eşi tarafından dolandırılıp zor günler geçiren Karlı dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu. Karlı program için de dekolte tercih etti.
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DİDEM KINALI'NIN SÖZLERİ AKLA GELDİ
Göğüs dekolteli elbiseleriyle dikkat çeken Karlı'ya hayranları beğeni yağdırdı.
Oryantal Didem Kınalı yılbaşı programında çıktığı İbo Show'da tamamen kapalı giyinmiş ve bu durumu da"Göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş" diyerek açıklamıştı. Ancak belli ki Songül Karlı kural tanımamış.