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MagazinSongül Karlı dekoltesiyle İbo Show'da! 'Göğüs çatalı' yasağını dinlemedi...
HaberlerMagazin Haberleri Songül Karlı dekoltesiyle İbo Show'da! 'Göğüs çatalı' yasağını dinlemedi...
• 25 Şubat 2022 - 16:48 • Son Güncelleme:

Songül Karlı dekoltesiyle İbo Show'da! 'Göğüs çatalı' yasağını dinlemedi...

İbrahim Tatlıses'in yeniden sunmaya başladığı İbo Show'da yeni konuklar Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba oldu. Son dönemde değişimiyle dikkat çeken Songül Karlı, İbo Show için dekolteli kostümler tercih etti. Karlı'nın kıyafeti akıllara oryantal Didem'in sözlerini getirdi.

• 25 Şubat 2022 - 16:48 • Son Güncelleme:
1Songül Karlı dekoltesiyle İbo Showda Göğüs çatalı yasağını dinlemedi...
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İbo Show'un bu haftaki bölümde türkü ve arabeske doyulacak. Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba İbrahim Tatlıses'in konukları oluyor.

2Songül Karlı dekoltesiyle İbo Showda Göğüs çatalı yasağını dinlemedi...

Program konukları arasında yer alan arabesk müziğinin sevilen sesi Cengiz İmren, yeni albümüyle İmparator’un karşısına çıkıyor.

Arabesk müziğinin güçlü yorumcularından Sinan Zorbey, "Canım Dediklerim" performansı ile Tatlıses'e duygu dolu anlar yaşatacak.

3Songül Karlı dekoltesiyle İbo Showda Göğüs çatalı yasağını dinlemedi...

Söylediği türkülerle kulakların pasını silen sevilen sanatçı ve sunucu Songül Karlı’dan özel hayatına dair samimi itiraflar da İbo Show’da olacak.

4DEKOLTE TERCİHİ

DEKOLTE TERCİHİ

İbo Show için iki kostüm tercih eden Songül Karlı son dönem değişimiyle gündeme geliyordu. Eski eşi tarafından dolandırılıp zor günler geçiren Karlı dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu. Karlı program için de dekolte tercih etti.

5DİDEM KINALININ SÖZLERİ AKLA GELDİ

DİDEM KINALI'NIN SÖZLERİ AKLA GELDİ

Göğüs dekolteli elbiseleriyle dikkat çeken Karlı'ya hayranları beğeni yağdırdı.

Oryantal Didem Kınalı yılbaşı programında çıktığı İbo Show'da tamamen kapalı giyinmiş ve bu durumu da"Göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş" diyerek açıklamıştı. Ancak belli ki Songül Karlı kural tanımamış.

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Songül Karlı dekoltesiyle İbo Show'da! 'Göğüs çatalı' yasağını dinlemedi...

Songül Karlı dekoltesiyle İbo Show'da! 'Göğüs çatalı' yasağını dinlemedi...