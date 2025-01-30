Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! Çocuğunun ismini de açıkladı

Hasan Matias adında bir oğulları olan ünlü çift, birkaç ay önce ikinci çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. Ünlü isim yaptığı yeni paylaşımla ikinci kez baba olduğunu duyurdu. Bir erkek çocuğu daha olan Soner Sarıkabadayı, hastaneden yaptığı paylaşıma "Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah’ıma şükürler olsun" dedi.Ünlü şarkıcı, oğlunun adını da "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı" sözleriyle açıkladı.