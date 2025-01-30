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Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! Çocuğunun ismini de açıkladı

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba olma sevinci yaşadı. Bebeğin ismini de duyurdu.

• 30 Ocak 2025 - 15:54 • Son Güncelleme:
• 30 Ocak 2025 - 15:54 • Son Güncelleme:
1Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu Çocuğunun ismini de açıkladı

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşamaya başlamıştı.

2Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu Çocuğunun ismini de açıkladı

2015 yılında başlayan aşk 2020 yılında evlilikle devam etmişti.

3Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu Çocuğunun ismini de açıkladı

Hasan Matias adında bir oğulları olan ünlü çift, birkaç ay önce ikinci çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. Ünlü isim yaptığı yeni paylaşımla ikinci kez baba olduğunu duyurdu. Bir erkek çocuğu daha olan Soner Sarıkabadayı, hastaneden yaptığı paylaşıma "Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah’ıma şükürler olsun" dedi.Ünlü şarkıcı, oğlunun adını da "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı" sözleriyle açıkladı.

4YUSUF YAZICI DA BABA OLDU

YUSUF YAZICI DA BABA OLDU

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı da baba olma heyecanı yaşadı. Melisa Aslı Pamuk ile dünyaevine giren ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımla baba olduğunu duyurdu.

5Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu Çocuğunun ismini de açıkladı