Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSoner Olgun son yolculuğuna uğurlandı! 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya veda
HaberlerGündem Haberleri Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı! 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya veda

Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı! 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya veda

18.10.2026 - 14:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Gülseren KARAPINAR-Şevval CİNDİR/İSTANBUL, (DHA)-

Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden müzisyen Soner Olgun için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Olgun, Teşvikiye Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı! 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya veda

Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören müzisyen Soner Olgun, 16 Ekim’de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olgun için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Törene Olgun’un kızları Elif Olgun ve Ayşecan Olgun, eski eşi Özlem Koldaş, ailesi, oyuncular Hüseyin Avni Danyal ve Menderes Samancılar ile sanat camiasından isimler ve çok sayıda kişi katıldı.

2Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı! 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya veda

‘İYİ BİR DOSTTU’


Oyuncu Hüseyin Avni Danyal, “Birisi bana deseydi ki, Soner orada yatarken başında böyle bir konuşma yapacaksın, aklıma gelmezdi kesinlikle. Evet müzisyenlik çok ön plana çıktı ama Soner benim için çok iyi bir dergiciydi, iyi bir edebiyatçıydı, iyi bir oyun yazarıydı, iyi bir dosttu, iyi bir abiydi. Ne zaman bir şeyin eksikliğini duysam, yanına gittiğimde destek oldu, hep yardımcı oldu.

3Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı! 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya veda

‘Bana oyun yaz, oyun bulamıyorum’ dedim, bana oyun yazdı. Sonra siz Letafet’i tanıdınız o oyun sayesinde. Yıllar önce Resimli Osmanlı Tarihi’ne bir oyun müziği yazdı, siz onu Mahmure diye tanıdınız. Çok emeği var hepimizin üstünde. Özellikle de benim üstümde. Ne zaman başım sıkışsa, hep destek oldu. Hayatımın sonuna kadar galiba unutmayacağım. Sevgisi hep bende olacak. Başımız sağ olsun hepimizin” dedi.

4Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı! 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya veda

‘NUR İÇİNDE YATSIN’


Oyuncu Menderes Samancılar, “Hepimizin başı sağ olsun. Hayat böyle, zor zamanlar. Sevdiklerimizi yolcu etmek biz talihsizlere düşmüş her zaman. Soner için söyleyecek o kadar çok şey var ki, her şey yetersiz kalır söyleyeceğimiz her şey. Onu çok seviyorduk, canımız arkadaşımız, nur içinde yatsın. Dilerim ki Allah bir daha bize böyle genç arkadaşları uğurlamayı nasip etmesin. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

İLGİLİ HABER

SONER OLGUN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? Usta sanatçı Soner Olgun'un hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?
SONER OLGUN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? Usta sanatçı Soner Olgun'un hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

5Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı! 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya veda

‘SEN MERAK ETME, KIZIMIZA İYİ BAKACAĞIM SONER’


Soner Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş, “Ah Sonercim, sana nasıl veda edeceğim? Ben 21 yaşından beri Soner’le birlikteyim. Aynı sahnedeyiz, aynı evdeyiz. Evde, işte, her yerde. Az önce klipleri izlerken anılarım aklıma geldi, böyle bir film şeridi gibi geçti gözümün önünden her şey.

6Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı! 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya veda

O kliplerin hepsinin yönetmenliğini Soner yaptı. Elimde bir pudrayla ben ve bir kameraman. Onların hepsini biz birlikte çektik. Bir kızımız var. Elif bana emanet. Sen hiç merak etme, ona çok iyi bakacağım ben Soner” dedi.

7Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı! 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya veda

CENAZE NAMAZINA ÇOK SAYIDA SANATÇI ARKADAŞI KATILDI


Soner Olgun, Teşvikiye Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

8Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı! 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya veda

‘KADİM DOSTUMDU’


Oyuncu Hamdi Alkan, “Benim çok kadim dostumdu vakitsiz ayrıldı maalesef hastalık kötü oldu, yaşayacak bizimle beraber. 1-1,5 ay önce hastanede ziyaret etmiştim, görüşmüştük. Son ana kadar dirayetliydi ona da o yakışırdı” diye konuştu.

9Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı! 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya veda

‘GÜZEL İZLER BIRAKTI’


Müzisyen Ferman Toprak, “Hepimizin sonunda gideceği yer toprak ama hayatta verdiğiniz mücadelede insanlara ne bıraktığınız önemli, Soner ağabey de Allah rahmet eylesin güzel yaşadı, güzel izler bıraktı. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi