Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı! 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçıya veda

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Oyuncu Menderes Samancılar, “Hepimizin başı sağ olsun. Hayat böyle, zor zamanlar. Sevdiklerimizi yolcu etmek biz talihsizlere düşmüş her zaman. Soner için söyleyecek o kadar çok şey var ki, her şey yetersiz kalır söyleyeceğimiz her şey. Onu çok seviyorduk, canımız arkadaşımız, nur içinde yatsın. Dilerim ki Allah bir daha bize böyle genç arkadaşları uğurlamayı nasip etmesin. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.