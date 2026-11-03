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Sonbahar yağışları sonrası nadir Türk semenderi ortaya çıktı

03.11.2026 - 12:17Güncellenme Tarihi:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Türk semenderi, sonbahar yağışlarının ardından ortaya çıktı.

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1Sonbahar yağışları sonrası nadir Türk semenderi ortaya çıktı

Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyünde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Türk semenderi görüldü.

2Sonbahar yağışları sonrası nadir Türk semenderi ortaya çıktı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte havaların serinlemesi ve yağışların etkili olması sonucu doğal yaşam alanında ortaya çıkan semender, siyah gövdesi üzerindeki sarı benekleriyle dikkat çekti. Nadir görülen semenderin bölgede görüntülenmesi, doğaseverlerin ilgisini çekti.

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