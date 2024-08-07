Son meteoroloji hava durumu raporu yayınlandı! Antal ve Adana dahil birçok il için sağanak yağış uyarıı geldi
Son dakika haberine göre; Meteoroloji merakla beklenen son hava tahmin raporunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
• 07 Ağustos 2024 - 19:39 • Son Güncelleme:
• 07 Ağustos 2024 - 19:39 • Son Güncelleme: