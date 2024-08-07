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GündemSon meteoroloji hava durumu raporu yayınlandı! Antal ve Adana dahil birçok il için sağanak yağış uyarıı geldi
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Son meteoroloji hava durumu raporu yayınlandı! Antal ve Adana dahil birçok il için sağanak yağış uyarıı geldi

Son dakika haberine göre; Meteoroloji merakla beklenen son hava tahmin raporunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• 07 Ağustos 2024 - 19:39 • Son Güncelleme:
• 07 Ağustos 2024 - 19:39 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 36°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

4EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 24°C, 40°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 35°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 38°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 36°CAz bulutlu ve açık

5AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 27°C, 34°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 36°CParçalı ve az bulutlu

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 35°CParçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 31°CParçalı bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°CAz bulutlu

VAN 14°C, 29°CAz bulutlu

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 31°C, 41°CAz bulutlu ve açık