Son hava durumu tahminleri geldi Meteoroloji 34 ili gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı
Soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
• 18 Eylül 2024 - 19:02 • Son Güncelleme:
• 18 Eylül 2024 - 19:02 • Son Güncelleme: