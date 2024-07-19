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GündemSon hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?
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Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?

Son dakika haberine göre başta İstanbul olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göreÜlkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya, Kocaeli çevreleri ve bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

• 19 Temmuz 2024 - 19:35 • Son Güncelleme:
• 19 Temmuz 2024 - 19:35 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu; yarın Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un doğu kesimleri ve bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 24°C, 37°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE 23°C, 39°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 26°C, 35°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ 25°C, 35°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 33°CAz bulutlu

DENİZLİ 27°C, 41°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 28°C, 39°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 28°C, 41°CAz bulutlu ve açık

7AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C, 39°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 42°CAz bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA 22°C, 35°CAz bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT 17°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 34°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 35°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 26°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 23°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 35°CParçalı bulutlu

ARTVİN 19°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 25°C, 34°CParçalı bulutlu, iç ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 20°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 27°CParçalı bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 39°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 37°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 39°CAz bulutlu ve açık