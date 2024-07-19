Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?
Son dakika haberine göre başta İstanbul olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göreÜlkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya, Kocaeli çevreleri ve bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
• 19 Temmuz 2024 - 19:35 • Son Güncelleme:
• 19 Temmuz 2024 - 19:35 • Son Güncelleme:
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