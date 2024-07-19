Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



AMASYA 20°C, 35°CParçalı bulutlu



ARTVİN 19°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 25°C, 34°CParçalı bulutlu, iç ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 23°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.