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GündemSon hava durumu raporu yayınlandı Meteoroloji'den sağanak ve sel uyarısı geldi
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Son hava durumu raporu yayınlandı Meteoroloji'den sağanak ve sel uyarısı geldi

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurdun birçok ilinde etkili olacak. Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzlulara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Çorum, Ordu ve Tokat çevreleri Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

• 13 Temmuz 2024 - 19:18 • Son Güncelleme:
• 13 Temmuz 2024 - 19:18 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2Son hava durumu raporu yayınlandı Meteorolojiden sağanak ve sel uyarısı geldi

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, °CParçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, °CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, °CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, °CParçalı ve az bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 39°CParçalı ve az bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Adana, Osmaniya çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°CParçalı bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 36°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batısı ile Kayseri, Sivas, Karaman ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 33°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 33°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BOLU °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°CParçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°CParçalı bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 37°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık