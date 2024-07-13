Son hava durumu raporu yayınlandı Meteoroloji'den sağanak ve sel uyarısı geldi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu



ARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu



TRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.