Son hava durumu raporu yayınlandı Meteoroloji'den sağanak ve sel uyarısı geldi
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurdun birçok ilinde etkili olacak. Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzlulara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Çorum, Ordu ve Tokat çevreleri Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
• 13 Temmuz 2024 - 19:18 • Son Güncelleme:
• 13 Temmuz 2024 - 19:18 • Son Güncelleme: