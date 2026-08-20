SON DEPREMLER LİSTESİ | İstanbul'da peş peşe sarsıntılar! 20 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli İle az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Marmara Denizi ve İstanbul'da dün akşam saatlerinden bu yana yaşanan mikro sarsıntılar sonrası son depremler listesi yeniden gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verileri yakından takip eden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Adalar ve Çınarcık açıkları başta olmak üzere yurt genelinde kaydedilen 20 Ağustos 2026 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler canlı takip ekranı…
kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen son dakika sismik hareketlilikler, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi sistemlerine anında yansıyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde sarsıntı hisseden vatandaşlar, "En son nerede deprem gerçekleşti?", "İstanbul ve çevresinde deprem mi oldu?" sorularının cevabını araştırıyor.20 Ağustos Perşembe günü kaydedilen öne çıkan son sarsıntılar şu şekildedir:
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?
20 Ağustos Perşembe günü Marmara Denizi'nin Adalar ve Yalova (Çınarcık) açıklarında büyüklükleri 1.3 ile 2.8 arasında değişen çok sayıda artçı/mikro sarsıntı kaydedilmiştir. Ayrıca Balıkesir (Sındırgı) ve Akdeniz açıklarında hafif şiddetli deprem hareketlilikleri tespit edildi. An itibarıyla kaydedilen sarsıntıların hiçbirinde olumsuz bir ihbar veya hasar bildirimi bulunmamaktadır.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.08.20 06:19:50 40.7832 29.0860 9.4 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 06:13:07 39.6523 27.8947 4.3 -.- 2.0 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2026.08.20 05:56:54 40.7717 29.0878 8.9 -.- 1.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 05:55:21 40.7875 29.1083 10.3 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:50:28 40.7807 29.0972 9.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:45:14 40.7850 29.1072 9.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:40:34 40.7795 29.1053 11.5 -.- 2.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:11:41 39.2233 28.1268 20.5 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.20 05:01:22 40.7807 29.0677 7.5 -.- 1.7 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 04:54:35 40.7738 29.1173 10.4 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:43:55 40.7732 29.1128 8.3 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:43:17 40.8082 29.1750 5.0 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:42:09 40.7807 29.1018 7.1 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:31:38 40.7802 29.0938 10.5 -.- 2.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:25:54 40.7813 29.1035 10.9 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:24:12 40.7790 29.0890 9.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:22:08 40.7823 29.0930 9.2 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:45:39 40.7738 29.0957 8.9 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:44:21 40.7820 29.1160 11.9 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:42:14 40.7933 29.1002 11.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:41:43 40.7757 29.0990 7.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:40:00 40.7735 29.1028 8.6 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:38:41 40.7857 29.0850 11.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:36:16 40.7838 29.0793 8.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:35:45 40.7845 29.0995 10.3 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:33:50 40.7945 29.1180 4.7 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:33:33 40.7772 29.1003 10.2 -.- 2.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:32:52 40.7897 29.0877 11.4 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:28:11 40.7932 29.1033 9.1 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:03:25 40.7797 29.0817 8.0 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 02:53:31 40.7630 29.1117 4.5 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:52:54 40.0968 40.8610 8.7 -.- 1.4 -.- YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2026.08.20 02:45:37 40.7853 29.0760 8.8 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:38:36 40.7930 29.0998 10.0 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:37:21 40.7600 29.1052 12.1 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 02:36:12 40.7782 29.0933 10.6 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:35:23 35.8712 28.1230 8.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.20 02:31:41 40.7842 29.0872 10.9 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:18:29 40.7770 29.0922 10.3 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:58:21 40.7813 29.0905 8.7 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:44:35 40.7728 29.0655 4.5 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 01:32:47 40.7797 29.1005 7.3 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:32:23 40.7728 29.1068 8.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:28:24 40.7863 29.0845 9.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:23:00 40.7767 29.0952 9.2 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:18:46 40.7800 29.1663 4.4 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 01:12:27 40.7773 29.1005 7.8 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:11:55 40.7927 29.0888 12.1 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:08:10 40.7925 29.1162 12.0 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:01:48 39.1663 28.1620 8.8 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.20 00:43:45 40.7767 29.1027 10.1 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 00:41:45 40.7758 29.0888 12.2 -.- 2.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 00:35:10 40.7872 27.9152 8.6 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.08.20 00:11:08 40.7860 31.5820 5.2 -.- 1.7 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel