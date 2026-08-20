SON DEPREMLER LİSTESİ | İstanbul'da peş peşe sarsıntılar! 20 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli İle az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?



20 Ağustos Perşembe günü Marmara Denizi'nin Adalar ve Yalova (Çınarcık) açıklarında büyüklükleri 1.3 ile 2.8 arasında değişen çok sayıda artçı/mikro sarsıntı kaydedilmiştir. Ayrıca Balıkesir (Sındırgı) ve Akdeniz açıklarında hafif şiddetli deprem hareketlilikleri tespit edildi. An itibarıyla kaydedilen sarsıntıların hiçbirinde olumsuz bir ihbar veya hasar bildirimi bulunmamaktadır.