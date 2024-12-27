Son dakika uyarısını Meteoroloji verdi: Kar yağışları yurdun büyük kısmında etkili olacak, çığ ve buzlanmaya dikkat!
Lapa lapa kar yağışları yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre. Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyı illeri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur, bu bölgelerin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile pus, yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. AKOM tarafından İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.
• 27 Aralık 2024 - 19:11 • Son Güncelleme:
• 27 Aralık 2024 - 19:11 • Son Güncelleme: