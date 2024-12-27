Son dakika uyarısını Meteoroloji verdi: Kar yağışları yurdun büyük kısmında etkili olacak, çığ ve buzlanmaya dikkat!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



ADANA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu



ANTALYA 9°C, 13°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



HATAY 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı



MERSİN 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu