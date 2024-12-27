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GündemSon dakika uyarısını Meteoroloji verdi: Kar yağışları yurdun büyük kısmında etkili olacak, çığ ve buzlanmaya dikkat!
HaberlerGündem Haberleri Son dakika uyarısını Meteoroloji verdi: Kar yağışları yurdun büyük kısmında etkili olacak, çığ ve buzlanmaya dikkat!

Son dakika uyarısını Meteoroloji verdi: Kar yağışları yurdun büyük kısmında etkili olacak, çığ ve buzlanmaya dikkat!

Lapa lapa kar yağışları yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre. Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyı illeri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur, bu bölgelerin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile pus, yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. AKOM tarafından İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.

• 27 Aralık 2024 - 19:11 • Son Güncelleme:
• 27 Aralık 2024 - 19:11 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda bu akşam saatlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyı illeri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6Son dakika uyarısını Meteoroloji verdi: Kar yağışları yurdun büyük kısmında etkili olacak, çığ ve buzlanmaya dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) tarafından İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar Çatalca’dan giriş yaptı.

7Son dakika uyarısını Meteoroloji verdi: Kar yağışları yurdun büyük kısmında etkili olacak, çığ ve buzlanmaya dikkat

AKOM'un açıklamasında, “İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

8SİLİVRİ, ÇATALCA VE ARNAVUTKÖYDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

SİLİVRİ, ÇATALCA VE ARNAVUTKÖY'DE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM verilerine göre, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir.

9Son dakika uyarısını Meteoroloji verdi: Kar yağışları yurdun büyük kısmında etkili olacak, çığ ve buzlanmaya dikkat

Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor.

10MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur, ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Balıkesir'in batı, Çanakkale'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 2°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE 1°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 4°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

11EGE

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, İzmir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 4°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İZMİR 5°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

MUĞLA 3°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

12AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 13°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı, Niğde ve Sivas ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde yağış beklenen yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 7°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 2°C, 6°CÇok bulutlu, batı kesimleri aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS 0°C, 6°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) aralıklı kar yağışlı

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 6°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 5°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 9°CÇok bulutlu

SAMSUN 7°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 8°CÇok bulutlu

TRABZON 10°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -3°C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 8°CÇok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN 1°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Diyarbakır ve Siirt'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman, Mardin, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor

DİYARBAKIR 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı