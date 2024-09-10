Son dakika uyarısı Meteoroloji'den geldi! Sağanak yağışlar 18 ilde etkili olacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin kısa süreli yerel, gece saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA 22°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı