Son dakika uyarısı Meteoroloji'den geldi: Gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara ve Ege'de etkili olacak
Son dakika haberine göre gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun birçok şehrinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
• 12 Kasım 2024 - 19:46 • Son Güncelleme:
• 12 Kasım 2024 - 19:46 • Son Güncelleme: