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GündemSon dakika uyarısı Meteoroloji'den geldi: Gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara ve Ege'de etkili olacak
HaberlerGündem Haberleri Son dakika uyarısı Meteoroloji'den geldi: Gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara ve Ege'de etkili olacak

Son dakika uyarısı Meteoroloji'den geldi: Gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara ve Ege'de etkili olacak

Son dakika haberine göre gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun birçok şehrinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

• 12 Kasım 2024 - 19:46 • Son Güncelleme:
• 12 Kasım 2024 - 19:46 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, gece saatlerinde İzmir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde İzmir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 17°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 8°C, 22°CParçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 12°C, 26°CParçalı bulutlu

ANTALYA 16°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 24°CParçalı bulutlu

MERSİN 16°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 17°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 16°CParçalı bulutlu

KONYA 4°C, 17°CParçalı bulutlu

YOZGAT 3°C, 14°CParçalı bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 16°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 18°CParçalı bulutlu

TOKAT 4°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 23°CParçalı ve az bulutlu