Son dakika uyarısı Meteoroloji'den geldi: Gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara ve Ege'de etkili olacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde İzmir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.



A.KARAHİSAR 3°C, 17°CParçalı bulutlu



DENİZLİ 8°C, 22°CParçalı bulutlu



İZMİR 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı