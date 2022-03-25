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GündemSon dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması! Meteoroloji tarih vererek duyurdu! Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...
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Son dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması! Meteoroloji tarih vererek duyurdu! Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Kuvvetli geliyor. Kar, fırtına ve yağmur açıklaması geldi. MGM tarih vererek duyurdu. Bugün için bazı illerde sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Hava tamamen değişiyor. Pazar ve pazartesi günü yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Ancak salı günü hava yeniden değişecek. MGM haritayı paylaştı. Sıcaklıklar yavaş yavaş artıyor. Öte yandan havaların ne zaman ısınacağı da merak ediliyor. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? Son dakika hava durumu tahminleri...

• 25 Mart 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:
1Son dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması Meteoroloji tarih vererek duyurdu Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...

Meteoroloji'den flaş hava durumu açıklaması geldi. Yeni hava durumu belli oldu. Cumartesi ve pazar hava nasıl olacak? Soğuk ve yağışlı havalar devam edecek mi? Havalar ne zaman ısınacak? MGM haritayı paylaşarak açıkladı. İşte son hava raporu...

2Son dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması Meteoroloji tarih vererek duyurdu Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3Son dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması Meteoroloji tarih vererek duyurdu Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

4Son dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması Meteoroloji tarih vererek duyurdu Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

5HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

6RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

7ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale haricinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

10EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, gece saatlerinden sonra kıyıları yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

14ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

15DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

16GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

17Son dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması Meteoroloji tarih vererek duyurdu Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...
18Son dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması Meteoroloji tarih vererek duyurdu Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...
19Son dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması Meteoroloji tarih vererek duyurdu Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...
20Son dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması Meteoroloji tarih vererek duyurdu Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...
21Son dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması Meteoroloji tarih vererek duyurdu Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...

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