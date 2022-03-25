Son dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması! Meteoroloji tarih vererek duyurdu! Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



RİZE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu



SAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu



TOKAT °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı



TRABZON °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu