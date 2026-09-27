SON DAKİKA | Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürdürülüyor.



Soruşturma kapsamında Başsavcılığın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.



Şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ile 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin Başsavcılığa gönderilmesinin istendiği belirtilmişti.