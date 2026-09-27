SON DAKİKA | Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan ve yakalama kararı çıkarılan Erdin Özel neden gözaltına alındı? Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel kimdir? İşte fon soruşturmasında yaşanan son gelişmeler...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
ERDİN ÖZEL GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı.
Soruşturmanın devamında Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkındaki kararın ardından Özel'in yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
FON SORUŞTURMASINDA NE OLDU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında Başsavcılığın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ile 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin Başsavcılığa gönderilmesinin istendiği belirtilmişti.
ERDİN ÖZEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Özel hakkında soruşturmanın daha önceki aşamasında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı. Ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Erdin Özel'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
TERA PORTFÖY YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDİN ÖZEL KİMDİR?
Fon soruşturmasında yaşanan gelişmenin ardından “Erdin Özel kimdir, Erdin Özel ne iş yapıyor, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı kimdir?” soruları gündeme geldi.
Erdin Özel, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Özel'in adı son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gündeme geldi.
Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Erdin Özel hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Özel'in daha sonra yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Erdin Özel'in yaşı, doğum tarihi, doğum yeri ve eğitim hayatına ilişkin kamuoyuna açık ve güvenilir kaynaklarla doğrulanabilen ayrıntılı biyografik bilgiler sınırlı durumda.