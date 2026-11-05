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GündemSon dakika! Bahçelievler'de inşaat temelinde toprak kayması: 2 kişi göçük altında kaldı
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Son dakika! Bahçelievler'de inşaat temelinde toprak kayması: 2 kişi göçük altında kaldı

05.11.2026 - 13:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA - İHA

İstanbul Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan işçiler olduğu bilgisine ulaşılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin göçük altındaki işçileri kurtarmak için başlattığı zamana karşı yarış titizlikle sürüyor.

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1Son dakika! Bahçelievler'de inşaat temelinde toprak kayması: 2 kişi göçük altında kaldı

Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan iki kişiyi arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

2Son dakika! Bahçelievler'de inşaat temelinde toprak kayması: 2 kişi göçük altında kaldı

Bahçelievler İbrahim Çallı Sokak’ta öğle saatlerinde bir inşaatının temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. İki kişi toprak altında kaldı.

3Son dakika! Bahçelievler'de inşaat temelinde toprak kayması: 2 kişi göçük altında kaldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Devam eden arama kurtarma çalışması havadan görüntülendi.

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