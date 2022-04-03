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GalatasaraySON DAKİKA! Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı
HaberlerGalatasaray Haberleri SON DAKİKA! Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı
• 03 Nisan 2022 - 15:09 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA! Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı

Geçtiğimiz seçimlerde Burak Elmas'a 41 oyla kaybeden ve yeniden adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu'nun prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör belli oldu. İşte Galatasaray'da son dakika gelişmesi...

• 03 Nisan 2022 - 15:09 • Son Güncelleme:
1SON DAKİKA Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı
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Bir önceki genel kurulda Burak Elmas'tan sonra en çok oy toplayan aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun bu kez göreve seçilmesi halinde ise plan ve projelerini hazır tuttuğu öğrenildi. Takımın mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmeyen Hamamcıoğlu, bu konudaki temaslarına vakit kaybetmeden başladı.

2SON DAKİKA Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı

Haziran ayındaki seçim öncesi teknik adamlık görevi için İtalyan çalıştırıcı Claudio Ranieri ile anlaşan Hamamcıoğlu, seçimi kaybedince görüşmeler sonuca varmamıştı.

3SON DAKİKA Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı

Başkanlığa bir kez daha aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun göreve gelmesi halinde teknik adam adayının yine Ranieri olduğu öğrenildi.

4SON DAKİKA Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da çalışan ve şu an boşta olan 70 yaşındaki Claudio Ranieri ile ekibindeki isimler aracılığıyla temasa geçen Hamamcıoğlu'nun Galatasaray 'da başkanlık koltuğuna oturması halinde İtalyan hoca ile çalışmak istediğini ilettiği belirtiliyor.

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RANİERİ İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Şu an takım çalıştırmayan Ranieri'nin de Galatasaray'da çalışmaya çok sıcak baktığı ve Hamamcıoğlu'nun başkan seçilmesi halinde İtalyan hocanın Sarı-Kırmızılı takımının 1 numaralı teknik direktör hedefi olması bekleniyor. Kariyerinde Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrdid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Monaco, Nantes,Roma, Fulham ve Watford gibi takımları çalıştırdı.

6ÜNAL AYSALDAN FLAŞ AÇIKLAMA

ÜNAL AYSAL'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ünal Aysal aday olmayacağını açıklamıştı. Ünal Aysal, Youtube'da StoryBox'a özel açıklamalarda bulundu. İşte sözleri...

7SON DAKİKA Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı

"2011'de bizzat Galatasaray başkanlığına aday oldum. Arkadaşlarımın bir yerde hem itelemesiyle hem de desteğiyle diyelim. Yoksa böyle bir şey hatırımdan geçmiyordu ve güzel bir dönem geçirdik. Güzel bir üç buçuk dört sene geçirdik. Benim için hedef her zaman iş hayatımda olduğu gibi özellikle sporda yarışmanın önemli olduğu başarı kelimesi benim için bir slogandır."

8SON DAKİKA Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı

"Bütün bu kulübü başarıya karşı bu şekilde başarı için hazırlamaya çalıştım ve gerçekten de bu toplu bir dayanışmaya ve toplu bir başarıya ulaştı. Başarı, hedef. Ama en büyük hedef şirketler için olduğu gibi marka değerinin yükseltilmesi. Marka değerini de siz bir oyuncuyla, üç oyuncuyla, bir şampiyonlukla, iki şampiyonlukla yapamazsınız. Bu bir kitlenin bunu kabullenmesi ve kitlenin hep beraber aynı istikamete doğru yürümesiyle olur."

9SON DAKİKA Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı

"Tam böyle izah etmek istemezdim ama bana da şu anda kırılma kelimesi mantıklı geliyor. Evet, yani özellikle az evvel izah ettiğim bir hedefe doğru beraber, hep beraber hücum edilmesi, gidilmesi gereken dönemde takdir görmüyoruz. Arkadaşlar bana teşekkürler deyip ayrılmak en doğrusu"

10SON DAKİKA Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı

"Ben yaptığım bir işi bir daha yapmam. Ama başka şekilde benim Galatasaray'a katkım olabilir. Belki de başkanlıktan daha fazla katkım olabilir."

11SON DAKİKA Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı

"Galatasaray dönemi samimiyetle söyleyeyim 24 saat 7 gün çalışmayı gerektiren bir dönem. Galatasaray sadece bir futbol değil içinde kurumları olan bir holdingten daha fazlası. Oranın yönetimi için çok ciddi bir donanıma ihtiyacınız var. Her şeyden önce tecrübeye ihtiyacınız var. Onun ötesinde bütün zamanınıza ihtiyacınız var."

12SON DAKİKA Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı

"Ben o üç buçuk dört sene içerisinde kendi işlerimle hemen hemen hiç uğraştığımı hatırlamıyorum. Tüm zamanımı Galatasaray'a harcadım. Galatasaray camiası hiç kimseye bağımlı olamaz, hiç kimseye ihtiyacı da olamaz, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayacak donanıma, bilgiye ve ilişkilere sahip bir kurum. Onun için kişilere muhtaç olmamamız lazım!"

13SON DAKİKA Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı

"Galatasaray tarihinde Gül Baba diye birisi var. Bugünkü Galatasaray Lisesi'nin arka bahçesinde yatar. Benim bütün şirketlerimde, yurt dışında yurt içinde gittiğim her yerde arkadaşlarım buna saygı olarak masamda daima bir tane kırmızı, tek başına bir gül bulundururlar. Sebebi: benim Galatasaray'a olan gönül bağımdan gelir. Elli senedir böyle!"

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