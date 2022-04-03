SON DAKİKA! Anlaşma tamam Claudio Ranieri bombası patladı
Geçtiğimiz seçimlerde Burak Elmas'a 41 oyla kaybeden ve yeniden adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu'nun prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör belli oldu. İşte Galatasaray'da son dakika gelişmesi...
Bir önceki genel kurulda Burak Elmas'tan sonra en çok oy toplayan aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun bu kez göreve seçilmesi halinde ise plan ve projelerini hazır tuttuğu öğrenildi. Takımın mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmeyen Hamamcıoğlu, bu konudaki temaslarına vakit kaybetmeden başladı.
Haziran ayındaki seçim öncesi teknik adamlık görevi için İtalyan çalıştırıcı Claudio Ranieri ile anlaşan Hamamcıoğlu, seçimi kaybedince görüşmeler sonuca varmamıştı.
RANİERİ İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Şu an takım çalıştırmayan Ranieri'nin de Galatasaray'da çalışmaya çok sıcak baktığı ve Hamamcıoğlu'nun başkan seçilmesi halinde İtalyan hocanın Sarı-Kırmızılı takımının 1 numaralı teknik direktör hedefi olması bekleniyor. Kariyerinde Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrdid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Monaco, Nantes,Roma, Fulham ve Watford gibi takımları çalıştırdı.
"2011'de bizzat Galatasaray başkanlığına aday oldum. Arkadaşlarımın bir yerde hem itelemesiyle hem de desteğiyle diyelim. Yoksa böyle bir şey hatırımdan geçmiyordu ve güzel bir dönem geçirdik. Güzel bir üç buçuk dört sene geçirdik. Benim için hedef her zaman iş hayatımda olduğu gibi özellikle sporda yarışmanın önemli olduğu başarı kelimesi benim için bir slogandır."
"Bütün bu kulübü başarıya karşı bu şekilde başarı için hazırlamaya çalıştım ve gerçekten de bu toplu bir dayanışmaya ve toplu bir başarıya ulaştı. Başarı, hedef. Ama en büyük hedef şirketler için olduğu gibi marka değerinin yükseltilmesi. Marka değerini de siz bir oyuncuyla, üç oyuncuyla, bir şampiyonlukla, iki şampiyonlukla yapamazsınız. Bu bir kitlenin bunu kabullenmesi ve kitlenin hep beraber aynı istikamete doğru yürümesiyle olur."
"Galatasaray dönemi samimiyetle söyleyeyim 24 saat 7 gün çalışmayı gerektiren bir dönem. Galatasaray sadece bir futbol değil içinde kurumları olan bir holdingten daha fazlası. Oranın yönetimi için çok ciddi bir donanıma ihtiyacınız var. Her şeyden önce tecrübeye ihtiyacınız var. Onun ötesinde bütün zamanınıza ihtiyacınız var."
"Ben o üç buçuk dört sene içerisinde kendi işlerimle hemen hemen hiç uğraştığımı hatırlamıyorum. Tüm zamanımı Galatasaray'a harcadım. Galatasaray camiası hiç kimseye bağımlı olamaz, hiç kimseye ihtiyacı da olamaz, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayacak donanıma, bilgiye ve ilişkilere sahip bir kurum. Onun için kişilere muhtaç olmamamız lazım!"
"Galatasaray tarihinde Gül Baba diye birisi var. Bugünkü Galatasaray Lisesi'nin arka bahçesinde yatar. Benim bütün şirketlerimde, yurt dışında yurt içinde gittiğim her yerde arkadaşlarım buna saygı olarak masamda daima bir tane kırmızı, tek başına bir gül bulundururlar. Sebebi: benim Galatasaray'a olan gönül bağımdan gelir. Elli senedir böyle!"