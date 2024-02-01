Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemSömestr tatili ne zaman bitiyor 2024, MEB 15 tatil uzatıldı mı 2024? Okullar 2. Dönem ne zaman açılacak 2024, yarıyıl tatili 30 gün mü oldu, ne zaman bitiyor 2024?
HaberlerGündem Haberleri Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2024, MEB 15 tatil uzatıldı mı 2024? Okullar 2. Dönem ne zaman açılacak 2024, yarıyıl tatili 30 gün mü oldu, ne zaman bitiyor 2024?
ABONE OL

Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2024, MEB 15 tatil uzatıldı mı 2024? Okullar 2. Dönem ne zaman açılacak 2024, yarıyıl tatili 30 gün mü oldu, ne zaman bitiyor 2024?

İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan 20 milyon öğrenci 19 Ocak’ta karnelerini aldı. 15 tatilin son haftasına girilince öğrenciler ve veliler okulların açılış tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. MEB takvimine göre 5 Şubat tarihinde açılacak okulların uzatıldığı iddiaları sonrası 2. Dönemin başlayacağı tarih sorgulanmaya başlandı. 15 tatilin 1 aya uzatıldığına yönelik iddialara yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. Peki, Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2024, MEB 15 tatil uzatıldı mı 2024? Okullar 2. Dönem ne zaman açılacak 2024, yarıyıl tatili 30 gün mü oldu, ne zaman bitiyor 2024?

• 01 Şubat 2024 - 12:53 • Son Güncelleme:
• 01 Şubat 2024 - 12:53 • Son Güncelleme:
1Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2024, MEB 15 tatil uzatıldı mı 2024 Okullar 2. Dönem ne zaman açılacak 2024, yarıyıl tatili 30 gün mü oldu, ne zaman bitiyor 2024

Yarıyıl tatilinin biteceği tarih 2024 veli ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk dönem sömestr tatili devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönem yarıyıl tatilinin biteceği tarih sorgulanıyor. 15 tatil 30 gün oldu iddiaları artınca Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Peki, Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2024, MEB 15 tatil uzatıldı mı 2024? Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili 30 gün mü oldu?

2SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR 2024, MEB 15 TATİL UZATILDI MI 2024

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR 2024, MEB 15 TATİL UZATILDI MI 2024?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.

3OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 2. dönem öncesinde yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili 19 Ocak cuma günü karne dağıtımıyla başladı. Cumartesi ve pazar günleri tatile dahil edildiğinde öğrenciler Sömestr tatilinde toplam 16 gün dinlenme fırsatı yakalayacak.

4Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2024, MEB 15 tatil uzatıldı mı 2024 Okullar 2. Dönem ne zaman açılacak 2024, yarıyıl tatili 30 gün mü oldu, ne zaman bitiyor 2024

Okullarda 2. dönem 5 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. MEB çalışma takvimine göre ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran tarihinde ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanacak.

5İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN

İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN?

8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

6MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

7Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2024, MEB 15 tatil uzatıldı mı 2024 Okullar 2. Dönem ne zaman açılacak 2024, yarıyıl tatili 30 gün mü oldu, ne zaman bitiyor 2024

15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024