Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2024, MEB 15 tatil uzatıldı mı 2024? Okullar 2. Dönem ne zaman açılacak 2024, yarıyıl tatili 30 gün mü oldu, ne zaman bitiyor 2024?
İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan 20 milyon öğrenci 19 Ocak’ta karnelerini aldı. 15 tatilin son haftasına girilince öğrenciler ve veliler okulların açılış tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. MEB takvimine göre 5 Şubat tarihinde açılacak okulların uzatıldığı iddiaları sonrası 2. Dönemin başlayacağı tarih sorgulanmaya başlandı. 15 tatilin 1 aya uzatıldığına yönelik iddialara yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. Peki, Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2024, MEB 15 tatil uzatıldı mı 2024? Okullar 2. Dönem ne zaman açılacak 2024, yarıyıl tatili 30 gün mü oldu, ne zaman bitiyor 2024?
• 01 Şubat 2024 - 12:53 • Son Güncelleme:
• 01 Şubat 2024 - 12:53 • Son Güncelleme: