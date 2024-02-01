Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2024, MEB 15 tatil uzatıldı mı 2024? Okullar 2. Dönem ne zaman açılacak 2024, yarıyıl tatili 30 gün mü oldu, ne zaman bitiyor 2024?

Yarıyıl tatilinin biteceği tarih 2024 veli ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk dönem sömestr tatili devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönem yarıyıl tatilinin biteceği tarih sorgulanıyor. 15 tatil 30 gün oldu iddiaları artınca Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Peki, Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2024, MEB 15 tatil uzatıldı mı 2024? Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili 30 gün mü oldu?