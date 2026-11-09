Söke’nin eğitim altyapısı güçleniyor! Yeni okulda çalışmalar devam ediyor

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Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu ve Şube Müdürü Kamil Tehtap, yapımı devam eden Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatını ziyaret ederek okul idaresi ve yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.