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GündemSöke’nin eğitim altyapısı güçleniyor! Yeni okulda çalışmalar devam ediyor
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Söke’nin eğitim altyapısı güçleniyor! Yeni okulda çalışmalar devam ediyor

09.11.2026 - 13:13Güncellenme Tarihi:

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatında çalışmalar sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu çalışmaları yerinde inceledi.

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1Söke’nin eğitim altyapısı güçleniyor! Yeni okulda çalışmalar devam ediyor

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu ve Şube Müdürü Kamil Tehtap, yapımı devam eden Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatını ziyaret ederek okul idaresi ve yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

2Söke’nin eğitim altyapısı güçleniyor! Yeni okulda çalışmalar devam ediyor

İnşaat alanında incelemelerde bulunan heyet, okulun tamamlanması için yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin modern ve daha donanımlı bir eğitim ortamına kavuşması amacıyla hayata geçirilen okul projesinin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin eğitim altyapısına katkı sağlaması bekleniyor.

3Söke’nin eğitim altyapısı güçleniyor! Yeni okulda çalışmalar devam ediyor

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim yuvasının ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

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