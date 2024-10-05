Smyrna Antik Kenti'nde Roma Dönemi'ne ait mutfak eşyaları bulundu
İzmir'deki Smyrna Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, M.S. 1'inci ila M.S. 4'üncü yüzyıl arasına ait kase, tabak, leğen, süzgeç, kandil, testi, dokuma ağırlıkları, tabak ve kapaklar gibi Roma Dönemi'ne ait mutfak ve ev aletleri bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, "Bu örnekler, liman kenti olarak İzmir'in, Akdeniz dünyasında kullanılan objelerle paralellik gösteren mutfak kapları gibi örnekleri gösteriyor. Kaliteli işçiliğe sahip dikkat çekici eserler" dedi.
Kadir ÖZEN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)
• 05 Ekim 2024 - 10:33 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)
• 05 Ekim 2024 - 10:33 • Son Güncelleme: