Smyrna Antik Kenti'nde Roma Dönemi'ne ait mutfak eşyaları bulundu

İKÇÜ Türk- İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, antik kentin öneminden bahsedip, "İzmir, Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri. Çalışmalar, Kadifekale'den Kemeraltı'na kadar olan alanda sürmekte. İzmir, liman kenti olduğu için tüm Akdeniz coğrafyasına hakim olan Roma kültürüyle içli dışlı. Bulduğumuz pek çok obje, o dönemin global dünyasını da ifade ediyor. Yerel objeler de İzmir'de evler, tapınak çeşme başları veya limanda kullanıyordu" dedi.