Sivas'taki tarihi yapıda anlamlı desen! 'Sırası gelen buraya defnedilsin'
Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın kabir bölümündeki motifler, taşıdığı anlam ile hayranlık uyandırıyor. Eseri yaptıran Ahmet Şah ve aile fertlerinin mezarlarının yer aldığı darüşşifadaki kabir girişinde kalp deseniyle oluşturulmuş terazi simgesi yer alıyor. Bu simge ahiret hayatına yönelik anlamlar taşıyor. Divriği Ulu Camii müezzini ve eserin mihmandarı Nail Ayan, 'Burayı kabir odası olarak bırakan Baş Mimar Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah, kapı üzerine çok basitmiş gibi gözüken ama maneviyat yüklü bir motif yapmıştır. Bu motifi iki şekilde ele alıyoruz' dedi.
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) -
• 22 Nisan 2025 - 10:45 • Son Güncelleme:
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) -
• 22 Nisan 2025 - 10:45 • Son Güncelleme: