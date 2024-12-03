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GündemSivas'ta Sibirya soğukları Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü: Termal su kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti
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Sivas'ta Sibirya soğukları Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü: Termal su kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti

Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Sessizliğin hakim olduğu doğal güzellikte, termal suyun kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti.

İHA
• 03 Aralık 2024 - 17:28 • Son Güncelleme:
İHA
• 03 Aralık 2024 - 17:28 • Son Güncelleme:
1Sivasta Sibirya soğukları Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü: Termal su kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti

Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermik mevkiinde bulunan Altınkale, doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor.

2Sivasta Sibirya soğukları Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü: Termal su kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti

Yaz aylarında binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan Altınkale, kış mevsiminde de eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor.

3Sivasta Sibirya soğukları Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü: Termal su kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti

Beyaz örtüyle kaplanan travertenlerde, sıcak suyun soğuk havayla buluşmasıyla oluşan buhar ise görsel şölen sunuyor.

4Sivasta Sibirya soğukları Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü: Termal su kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti

 Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, adeta donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması dikkat çekti. Yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmı donan kediye İHA muhabiri sahip çıktı.

5“ORTAM ÇOK SICAK VE GÜZEL”

“ORTAM ÇOK SICAK VE GÜZEL”

Alanın güzelliğini görmeye geldiklerini belirten Safa Koçköprü, “Hava ne kadar soğuk olursa olsun ortam çok sıcak ve güzel.

6Sivasta Sibirya soğukları Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü: Termal su kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti

Burası zaten çok meşhur bir yer. Suyumuz kükürtlü ve hiçbir zaman donmuyor. Sağlık açısından su çok faydalı. Kediyi de görebilirsiniz aslında. Üşümüş” şeklinde konuştu.

7“BUHAR DİKKATİMİZİ ÇEKTİ”

“BUHAR DİKKATİMİZİ ÇEKTİ”

Güzel görüntünün kendilerini cezbettiğini söyleyen Fatih Hayta ise, “Normalde hava çok soğuktur ama suyun sıcaklığı burayı da ısıtmış.

8Sivasta Sibirya soğukları Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü: Termal su kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti

Buharı gördük dikkatimizi çekti görmeye geldik. Çok güzel bir ortam var” dedi.