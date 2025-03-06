Sivas'ta lise öğrencileri şark köşesinde çiğköfte eşliğinde türkü söyleyerek sosyalleşiyor
Sivas’ta lise öğrencileri, okulda oluşturdukları şark köşesinde arkadaşlarıyla vakit geçirip sosyalleşiyor. Şark köşesinde zaman geçirdiklerinde telefonla oynama gereği duymadıklarını belirten 10’uncu sınıf öğrencisi Çağlar Bozkurt, 'Burada tam bir aile ortamı oluşturduk. Pansiyonda bu şekilde güzel bir alanımız var. Sınıfça burada etkinlikler yapmaktan mutluyuz. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Dersler haricinde bu etkinlikler bize moral veriyor' dedi.
SİVAS (İHA) -
• 06 Mart 2025 - 12:27 • Son Güncelleme:
SİVAS (İHA) -
• 06 Mart 2025 - 12:27 • Son Güncelleme: