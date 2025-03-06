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Sivas'ta lise öğrencileri şark köşesinde çiğköfte eşliğinde türkü söyleyerek sosyalleşiyor

Sivas’ta lise öğrencileri, okulda oluşturdukları şark köşesinde arkadaşlarıyla vakit geçirip sosyalleşiyor. Şark köşesinde zaman geçirdiklerinde telefonla oynama gereği duymadıklarını belirten 10’uncu sınıf öğrencisi Çağlar Bozkurt, 'Burada tam bir aile ortamı oluşturduk. Pansiyonda bu şekilde güzel bir alanımız var. Sınıfça burada etkinlikler yapmaktan mutluyuz. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Dersler haricinde bu etkinlikler bize moral veriyor' dedi.

SİVAS (İHA) -
• 06 Mart 2025 - 12:27 • Son Güncelleme:
SİVAS (İHA) -
• 06 Mart 2025 - 12:27 • Son Güncelleme:
1Sivasta lise öğrencileri şark köşesinde çiğköfte eşliğinde türkü söyleyerek sosyalleşiyor

Sivas Selçuk Anadolu Lisesi öğrencileri, okul yönetimi ile birlikte oluşturdukları şark köşesinde türküler söyleyip çiğ köfte yiyerek hem dinleniyor hem de kaynaşıyorlar.

2Sivasta lise öğrencileri şark köşesinde çiğköfte eşliğinde türkü söyleyerek sosyalleşiyor

Öğrenciler, burada kendilerini aile ortamında hissederek keyifli vakit geçiriyorlar. Yaptıkları etkinliklerle birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı bulan öğrenciler, zaman zaman iftarlarını da burada yapıyorlar. Doğum günü, münazara etkinlikleri, kitap okuma etkinliklerinin yapıldığı şark köşesinde her hafta farklı bir sınıf etkinlik düzenliyor.

3Sivasta lise öğrencileri şark köşesinde çiğköfte eşliğinde türkü söyleyerek sosyalleşiyor

Okula ilk atandığında öğrenciler için bir sosyalleşme alanının olmadığını fark etiğini belirten Okul Müdürü Davut Ataman, bu ortamın öğrenciler üzerinde okula aidiyet duygusunun gelişmesine de katkı sağladığını belirtti.

4Sivasta lise öğrencileri şark köşesinde çiğköfte eşliğinde türkü söyleyerek sosyalleşiyor

Şark köşesinde eğitimlere devam ettiklerini ifade eden Ataman, "Okulumuzda yaptığım gözlemler doğrultusunda öğrencilerimizin sosyalleşme alanında eksiklerinin olduğunu gördüm. Öğrencilerimiz burada kendi aralarında yarışmalar düzenliyor, sohbet ediyorlar, çiğ köfte yapıyorlar, arkadaşlarının doğum günlerini kutluyorlar.

5Sivasta lise öğrencileri şark köşesinde çiğköfte eşliğinde türkü söyleyerek sosyalleşiyor

Öğretmen arkadaşlarım burada öğrencilerle farklı farklı etkinlikler düzenliyorlar ve zaman zaman dersleri de burada işliyorlar. Eğitim öğretimimiz sadece sınıflarla sınırlı kalmıyor, burada da eğitim öğretime devam etmiş oluyoruz. Okulumuzda 22 tane sınıfımız var ve bu sınıflardan en az bir tanesi her hafta burada bir etkinlik yapıyor. Burada bir aile ortamı oluşturduk ve o şekilde de hizmet veriyoruz.

6Sivasta lise öğrencileri şark köşesinde çiğköfte eşliğinde türkü söyleyerek sosyalleşiyor

Öğrencilerimizin dijital ortamdan uzaklaşması ve burada birbirleriyle kaynaşması, arkadaşlıklarını pekiştirmesi bizim için çok önemli. Telefondan uzak kaldıkları ve arkadaşlarıyla tanışma fırsatı buldukları için teşekkür etmeye gelen öğrencilerimiz de var. Bu durum öğrencilerimizin okula aidiyet duygularının gelişmesine de yardımcı oldu" şeklinde konuştu.

7Sivasta lise öğrencileri şark köşesinde çiğköfte eşliğinde türkü söyleyerek sosyalleşiyor

Şark köşesinde zaman geçirdiklerinde telefonla oynama gereği duymadıklarını belirten 10’uncu sınıf öğrencisi Çağlar Bozkurt, "Burada tam bir aile ortamı oluşturduk. Pansiyonda bu şekilde güzel bir alanımız var. Sınıfça burada etkinlikler yapmaktan mutluyuz. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Dersler haricinde bu etkinlikler bize moral veriyor. Boş derslerimizde arkadaşlarımızla buraya gelip kitap okuyabiliyoruz, dinlenebiliyoruz, çiğ köfte etkinlikleri gibi etkinlikler de bizim için çok güzel oluyor. Bu ortam bizi telefondan uzaklaştırıyor, arkadaşlarımızla daha çok vakit geçirebiliyoruz" dedi.