Sivas'ta lise öğrencileri şark köşesinde çiğköfte eşliğinde türkü söyleyerek sosyalleşiyor

Öğretmen arkadaşlarım burada öğrencilerle farklı farklı etkinlikler düzenliyorlar ve zaman zaman dersleri de burada işliyorlar. Eğitim öğretimimiz sadece sınıflarla sınırlı kalmıyor, burada da eğitim öğretime devam etmiş oluyoruz. Okulumuzda 22 tane sınıfımız var ve bu sınıflardan en az bir tanesi her hafta burada bir etkinlik yapıyor. Burada bir aile ortamı oluşturduk ve o şekilde de hizmet veriyoruz.