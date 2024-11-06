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Sivas'ta kimsesiz bebek mezarlığı mezar taşlarıyla dikkat çekiyor

Sivas kent merkezinde yer alan ve binlerce kişinin ziyaret ettiği Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bir bölüm var ki görenlerin ilgisini çekiyor. Tüm mezar taşları kalp şekilde yapılan bebek mezarlığının taşları kadar taşların üzerinde yazan isimlerde dikkat çekiyor. Sivas'ta ki ilginç mezarlık dikkat çektiği kadar görenlerin yüreğini de burkuyor. Mezarda doğar doğmaz, ismi konulmadan gömülen bebeklerin isim hanesine 'bebek' yazılıyor. Kimsesiz ve kimliği bilinmeyen beklerin mezar taşlarına ise sadece 'kimsesiz' yazıyor.

İHA
• 06 Kasım 2024 - 10:58 • Son Güncelleme:
İHA
• 06 Kasım 2024 - 10:58 • Son Güncelleme:
1Sivasta kimsesiz bebek mezarlığı mezar taşlarıyla dikkat çekiyor

Sivas'ta ki ilginç mezarlık dikkat çektiği kadar görenlerin yüreğini de burkuyor.

2Sivasta kimsesiz bebek mezarlığı mezar taşlarıyla dikkat çekiyor

Mezarda doğar doğmaz, ismi konulmadan gömülen bebeklerin isim hanesine 'bebek' yazılıyor. Kimsesiz ve kimliği bilinmeyen beklerin mezar taşlarına ise sadece 'kimsesiz' yazıyor.

3Sivasta kimsesiz bebek mezarlığı mezar taşlarıyla dikkat çekiyor

Mezarlık ziyaretinde bulunan Suat Karakuş, toprağın bebeklere göre olmadığını ifade ederek, “Hüzünlü bir durum. Keşke bebekler bu yaşlarda yaşayabilseler. Keşke büyüseler, keşke olgunluk çağına erişseler daha güzel olurdu. Hayatın tadına varsalardı. Yoksa toprak bebeklerimize göre değil.

4Sivasta kimsesiz bebek mezarlığı mezar taşlarıyla dikkat çekiyor

Yaşasalar daha güzel olurdu. Mezar taşlarını ilk defa görüyorum. Farklı bir çalışma olmuş. Mezar taşları kalp şeklinde yapılmış. Güzel bir çalışma olmuş” dedi.