Sivas'ta kimsesiz bebek mezarlığı mezar taşlarıyla dikkat çekiyor

Mezarlık ziyaretinde bulunan Suat Karakuş, toprağın bebeklere göre olmadığını ifade ederek, “Hüzünlü bir durum. Keşke bebekler bu yaşlarda yaşayabilseler. Keşke büyüseler, keşke olgunluk çağına erişseler daha güzel olurdu. Hayatın tadına varsalardı. Yoksa toprak bebeklerimize göre değil.