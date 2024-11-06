Sivas'ta kimsesiz bebek mezarlığı mezar taşlarıyla dikkat çekiyor
Sivas kent merkezinde yer alan ve binlerce kişinin ziyaret ettiği Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bir bölüm var ki görenlerin ilgisini çekiyor. Tüm mezar taşları kalp şekilde yapılan bebek mezarlığının taşları kadar taşların üzerinde yazan isimlerde dikkat çekiyor. Sivas'ta ki ilginç mezarlık dikkat çektiği kadar görenlerin yüreğini de burkuyor. Mezarda doğar doğmaz, ismi konulmadan gömülen bebeklerin isim hanesine 'bebek' yazılıyor. Kimsesiz ve kimliği bilinmeyen beklerin mezar taşlarına ise sadece 'kimsesiz' yazıyor.
İHA
• 06 Kasım 2024 - 10:58 • Son Güncelleme:
İHA
• 06 Kasım 2024 - 10:58 • Son Güncelleme: