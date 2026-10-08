Sivas’ta hasat için geri sayım! Herkes 29 Ekim'i bekliyor: O tarihten önce tek bir tane bile sökülmeyecek!

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Patates üretiminde Sivas'ın söz sahibi olduğunu söyleyen Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Patates hasat zamanı yaklaştı. Sivas patates konusunda Türkiye'de en sözü geçen illerden bir tanesi. Sivas'ın patatesi, hem organik hem de gece ve gündüzün sıcaklık farkından dolayı kış soğuğuna dayanıklı ve aroması güçlü oluyor. Sivas'ta bu sene yaklaşık 100 bin dekar üzerinde ekilen patateste rekolte 450 bin ile 500 bin ton arasında olacak bu da çok büyük bir rakam. Çiftçimizin ürettiği ürün para ettiği sürece patates üretilmeye devam edecek. Sivas'ta hasadı yapılacak patates için havaların biraz daha soğuması lazım, kışa dayanıklı olması için kabuğunun kalınlaşması lazım, aromasının güçlü lazım.