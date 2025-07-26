Sivas'ta 4 kardeş şeker hastası annesi için yaptı! 9'dan 500'e patladı: Her gün binlerce çıktığını görüyoruz
Kaynak : AA
Sivas'ta 4 kardeş şeker hastası anneleri için ilk kez denedi. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2017'de 20 dönüm arazi üzerine 500 tane diktiler. Yıllar sonra verim artınca sayı 3'e katlandı. Kardeşlerden Muhammed Bektaş, artık nüfusla baş edemediğini dile getirirken 'Her gün binlercesinin olduğunu görüyoruz' dedi.
Gojiberry bitkisi sayesinde arı sayısı ile verimi de artıran Bektaş kardeşler, bal sağımına da 1 ay erken başladı. Kardeşlerden Muhammed Bektaş, AA muhabirine, şeker hastası annesi için sürekli gojiberry aldıklarını, araştırmalarında bitkinin karasal iklime uygun olduğunu görünce bu işe başladıklarını söyledi.
Bahçelerine ilk başta 500 gojiberry fidesi diktiklerini belirten Bektaş, "Üçüncü yılın sonunda 6 bin ağaca ulaştık ama gojiberrynin pazarı Türkiye'de tam oluşmadığı için ürün satışında sıkıntı çektim. Bunun üzerine geçen yıl 9 kovan arı alarak arıcılığa da başladık. Arının gojiberryi sevdiğini gözlemliyordum. 9 kovanla başlayan maceramız, bir yıl sonra 90 kovana ulaştı." dedi.
Bektaş, yetiştirdiği gojiberrynin tamamını arılara yedirdiğini ifade etti. Arının bitkiden aldığı tohumu, posasını, nektarını direkt balın içine bıraktığını anlatan Bektaş, "Bu da daha önce görülmemiş bir olay. Gojiberrynin kraliçe arıya çok büyük faydası var. Yumurta verimini asla kesmiyor. Vitamin değerlerini de analiz yaptırdım. Arının ihtiyaç duyduğu tüm vitaminler gojiberrynin içinde var. Bu işi şekersiz yapacağıma dair kendi kendime söz verdim. İşi başlamadan önce bazı hocalarımıza sorarak onlara danışıp arılara gojiberryi verdim. Çok da faydasını gördüm." diye konuştu.
Bektaş, Sivas'ın gojiberry üretimi için uygun bir yer olduğunu dile getirdi.
Gojiberry verdikten sonra arı sayısında artış olduğunu vurgulayan Bektaş, şöyle konuştu:
"Arı artışı sayesinde 9 kovandan 1 yıl içinde 90 kovana ulaştım. Bal sağımına da normal sezondan bir ay önce başladım. Kovanlarımın çoğu da üç katlı. Bir ayda kovanların dolumu 3 kata çıktı, arı ölümleri azaldı. Arının ömrü günle ölçülmez, 800 ile 1000 kilometre arasını dolduran arı ölür. Gojiberry arının ömrünü uzatıyor. Arının nüfusuyla baş edemiyorum. Bu nedenle bir ay içinde kovanlar üçüncü katına ulaşıp bal vermeye başladı. Bunu şekersiz, şerbetsiz ve dışardan hiçbir takviye yapmadan sadece gojiberryle yapıyorum."
Bektaş, gojiberry ve arıcılık işini 3 kardeşiyle yaptığını, en büyük destekçilerinin de onlar olduğunu belirtti.
Gojiberry balını geçen yıl 2 çıta alanların bu yıl 5 çıta istediklerine dikkati çeken Bektaş, "Şeker hastalarından güzel geri dönüşler aldık, çok memnunlar. Balın çok hafif olduğunu söylüyorlar. Normal de şeker hastası olan bir kişinin bal yiyemeyeceğini biliyoruz.
Şekerli bir bal olsa hastalar yiyemezdi ama gojiberry balını çok rahat yiyebiliyorlar. Kovanları açtığımız zaman her gün binlerce yavru arı olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ise gojiberry. 20 çıtalı bir kovanda 14 çıta yavru arı oluyor. Geçen yıl bal açısından ülke genelinde sıkıntı yaşandı. Benim geçen yıl ilk senem olmasına rağmen 9 kovandan şeker takviyesiz, sadece gojiberry vererek 225 kilogram süzme bal aldım. Bu seneki hedefim böyle giderse 2,5 ton bal almak." ifadelerini kullandı.