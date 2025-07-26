Sivas'ta 4 kardeş şeker hastası annesi için yaptı! 9'dan 500'e patladı: Her gün binlerce çıktığını görüyoruz

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Bektaş, Sivas'ın gojiberry üretimi için uygun bir yer olduğunu dile getirdi.



Gojiberry verdikten sonra arı sayısında artış olduğunu vurgulayan Bektaş, şöyle konuştu:



"Arı artışı sayesinde 9 kovandan 1 yıl içinde 90 kovana ulaştım. Bal sağımına da normal sezondan bir ay önce başladım. Kovanlarımın çoğu da üç katlı. Bir ayda kovanların dolumu 3 kata çıktı, arı ölümleri azaldı. Arının ömrü günle ölçülmez, 800 ile 1000 kilometre arasını dolduran arı ölür. Gojiberry arının ömrünü uzatıyor. Arının nüfusuyla baş edemiyorum. Bu nedenle bir ay içinde kovanlar üçüncü katına ulaşıp bal vermeye başladı. Bunu şekersiz, şerbetsiz ve dışardan hiçbir takviye yapmadan sadece gojiberryle yapıyorum."