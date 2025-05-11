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Sivas'ın Kangal kopeklerine Ortadoğu'dan büyük talep!

Ünü ülke sınırlarını aşan Kangal çoban köpeklerine, aslan ve kaplan gibi yırtıcılara olan ilgileriyle bilinen Ortadoğu ülkeleri talip oldu. Sivas'ta bir kangal köpeği üreticisi, 10 adet yetişmiş Kangal köpeğini farklı ülkelere göndermek için anlaşma yaptı. İlk etapta 10 Kangal köpeği gönderileceğini ifade eden yetiştirici Umut Taşdelen, 'Kangal köpeklerimiz, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkeden ciddi manada talep görüyor' dedi.

İHA
• 11 Mayıs 2025 - 10:46 • Son Güncelleme:
İHA
• 11 Mayıs 2025 - 10:46 • Son Güncelleme:
1Sivasın Kangal kopeklerine Ortadoğudan büyük talep

Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak gösterilen Kangal köpeklerine Orta Doğu ülkeleri de ilgi gösteriyor. Gücü, fiziği, sürü koruma görevi ve bekçiliği ile öne çıkan Anadolu aslanları, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından satın alınıyor.

2Sivasın Kangal kopeklerine Ortadoğudan büyük talep

Normalde soğuk iklim hayvanı olan ancak sıcak havaya da kısa sürede adapte olabilen Anadolu aslanları, Orta Doğu ülkelerinde büyük sürüleri koruma görevi üstlenecek.

3Sivasın Kangal kopeklerine Ortadoğudan büyük talep

Yurt dışına çıkmadan önce çeşitli testlerden geçecek olan Kangallar, mikroçip işlemlerinin ardından Ortadoğu ülkelerine uğurlanacak.

4Sivasın Kangal kopeklerine Ortadoğudan büyük talep

İlk etapta 10 Kangal köpeği gönderileceğini ifade eden yetiştirici Umut Taşdelen, "Kangal köpeklerimiz, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkeden ciddi manada talep görüyor.

5Sivasın Kangal kopeklerine Ortadoğudan büyük talep

Milli değerimizin oralarda görev yapması, bizleri temsil etmesi onur veriyor. Kangal köpeklerinin en büyük özelliklerinden birisi bekçilik ve sürülerde kullanılması.

6Sivasın Kangal kopeklerine Ortadoğudan büyük talep

Orada da ciddi manada sürü olduğu için bizlerle iletişim kurdular. Kangal köpeği talebinde bulundular. Kangal köpeklerine ciddi manada talep gösteriyorlar fakat ilk etapta 10 adet yetişkinle başladık.

7Sivasın Kangal kopeklerine Ortadoğudan büyük talep

Devamının geleceğini düşünüyoruz. Kangal köpeklerinin yurtdışına çıkması için birtakım izin belgeleri gerekmektedir. Mikroçip, kuduz titrasyon testi, kimlikler ve aşılar gibi şeyler gerekmektedir.

8Sivasın Kangal kopeklerine Ortadoğudan büyük talep

Bu işlemler tamamlandıktan sonra köpeklerimizi o taraflara göndermeyi planlıyoruz" dedi.