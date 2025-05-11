Sivas'ın Kangal kopeklerine Ortadoğu'dan büyük talep!
Ünü ülke sınırlarını aşan Kangal çoban köpeklerine, aslan ve kaplan gibi yırtıcılara olan ilgileriyle bilinen Ortadoğu ülkeleri talip oldu. Sivas'ta bir kangal köpeği üreticisi, 10 adet yetişmiş Kangal köpeğini farklı ülkelere göndermek için anlaşma yaptı. İlk etapta 10 Kangal köpeği gönderileceğini ifade eden yetiştirici Umut Taşdelen, 'Kangal köpeklerimiz, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkeden ciddi manada talep görüyor' dedi.
İHA
• 11 Mayıs 2025 - 10:46 • Son Güncelleme:
İHA
• 11 Mayıs 2025 - 10:46 • Son Güncelleme: