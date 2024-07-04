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Gündem Sitede oturan herkesi yakından ilgilendiriyor! Tazminat talep edebilirsiniz
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Sitede oturan herkesi yakından ilgilendiriyor! Tazminat talep edebilirsiniz

Yargıtay, İstanbul’da gerçekleşen hırsızlık olayında site içerisinde yeterince güvenlik önlemi almayan site yönetimini hırsızlıktan dolayı sorumlu tutarak kat malikine tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Özellikle yaz aylarında hırsızlık vakasının daha fazla yaşandığını belirten Avukat Cansen Erdoğan, bu gibi mağduriyetlerin yaşanmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

VATAN ÖZEL
• 04 Temmuz 2024 - 07:25 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 04 Temmuz 2024 - 07:25 • Son Güncelleme:
1 Sitede oturan herkesi yakından ilgilendiriyor Tazminat talep edebilirsiniz

Özellikle yaz aylarında insanların tatile ya da evlerinden ayrılarak başka yerlere gitmesiyle meskenlerin boş kalması hırsızlar için oldukça cazip hale geliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan hırsızlık oranlarına karşı önlem alınmaması maddi olarak kişileri zarara uğratabiliyor.

2 Sitede oturan herkesi yakından ilgilendiriyor Tazminat talep edebilirsiniz

Son yıllarda insanlar konut tercihlerini güvenlikli siteden yana yaptıkları bilindiği gibi güvenlikli sitelerde de maalesef hırsızlık olayları yaşanmaya devam ediyor.

Hanelerinde oluşan bu maddi zararı giderebilmek için şahıslar güvenlik zafiyeti gerekesiyle yönetimi sorumlu tutarak haklarını adli yollarda aramaya başlıyor.

3 EVİNE HIRSIZ GİRDİ SİTE YÖNETİMİNE DAVA AÇTI

EVİNE HIRSIZ GİRDİ SİTE YÖNETİMİNE DAVA AÇTI

Son olarak İstanbul’da gerçekleşen bir olayda, kat malikinin evine hırsız girmesi sonucu altınları çalındı. Bunun üzerine kat maliki “sitesindeki güvenlik zafiyetini” ileri sürerek, olaydan “site yönetimini” ve sitenin güvenliğini sağlayan “güvenlik şirketini” sorumlu göstererek tazminat davası açtı ve hem maddi hem de manevi tazminat talep etti. Tüketici mahkemesi kat malikinin talebini yerinde gördü ve site yönetimini maddi tazminata mahkûm etti. Bunun üzerine site yönetimi davayı temyize götürdü. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi işbu temyiz talebini reddederek Tüketici Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı. Buna göre site içerisinde “yeterli güvenlik önlemi almayan” site yönetimini hırsızlıktan dolayı sorumlu tutarak kat malikine tazminat ödenmesi gerektiğini kabul etti.

4 MAHKEME TAZMİNAT ÖDENMESİ KARARINI ONADI

MAHKEME TAZMİNAT ÖDENMESİ KARARINI ONADI

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/12054 Esas, 2017/10564 karar ilamında site içerisinde bulunan konuta hırsız girmesi ve ziynet eşyalarının çalınması sebebiyle gerekli önlemleri almayan site yönetimi ve güvenlik şirketinin kusurlu olması gerekçesiyle maddi tazminata hükmedilmesine ilişkin ilk derece mahkemesinin kararını onadı.

5 BOŞ KALAN EVLER HIRSIZLAR İÇİN CAZİP HALE GELİYOR

BOŞ KALAN EVLER HIRSIZLAR İÇİN CAZİP HALE GELİYOR

Özellikle yaz aylarında, insanların tatile, evlerinden ayrılarak başka yerlere gitmesiyle boş kalan meskenler, hırsızlar için oldukça cazip hale geldiğini aktaran Avukat Cansen Erdoğan, bu sebeple hırsızlık vakalarına yaz aylarında daha sık rastlandığını dile getirdi. Erdoğan, “Hal böyle olunca da meydana gelen hırsızlık olaylarında kim ya da kimlerin sorumlu ve de kusurlu sayılacağı büyük önem arz ediyor” dedi.

Erdoğan, konut olarak sitelerin en önemli tercih sebeplerinin başında güvenlik meselesinin geldiğini ifade ederek, site yönetiminin de görev ve sorumluluklarında artış yaşanabileceğini vurguladı.

6 GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN SİTENİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE ARTIRILMASI LAZIM

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN SİTENİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE ARTIRILMASI LAZIM

Hırsızlık olayı sebebiyle site yönetiminin sorumluluğu, Tüketici Hukuku kapsamında ayıplı hizmet sorumluluğunda olduğun söyleyen Erdoğan, “Kusurun ve kusur oranının tespitinde ise site yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususu değerlendiriliyor. Tedbirlerin sayı ve çeşidini sitenin konum, büyüklük ve tarzına göre belirlemek gerekir.

7 Sitede oturan herkesi yakından ilgilendiriyor Tazminat talep edebilirsiniz

Site girişlerinde araçlar için bariyerlerin bulunması, merkezi kamera sisteminin bulunması, güvenlik görevlilerinin görev yerlerinde olmasının sağlanması, yabancıların site içine izinsiz sokulmaması, bu tedbirlere örnek olarak sayılabilir.” İfadelerine yer verdi.

8 DAHA DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİR

DAHA DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİR

Site yönetiminin tedbir maksadıyla bir güvenlik şirketiyle anlaşması halinde ise hırsızlık olaylarından hem site yönetimi hem de güvenlik şirketi müteselsilen sorumludur. Site yönetiminin ve güvenlik şirketinin ayrı ayrı kusur oranları belirlenir ve bu oranlara göre karar verilir.

Tüm bu sebeplerle Yargıtay’ın bu kararı, son derece yerinde olup site yönetimlerinin, daha dikkatli ve özenli davranmaları açısından emsal bir karar olma özelliği taşıyor.