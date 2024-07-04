Sitede oturan herkesi yakından ilgilendiriyor! Tazminat talep edebilirsiniz

EVİNE HIRSIZ GİRDİ SİTE YÖNETİMİNE DAVA AÇTI

Son olarak İstanbul’da gerçekleşen bir olayda, kat malikinin evine hırsız girmesi sonucu altınları çalındı. Bunun üzerine kat maliki “sitesindeki güvenlik zafiyetini” ileri sürerek, olaydan “site yönetimini” ve sitenin güvenliğini sağlayan “güvenlik şirketini” sorumlu göstererek tazminat davası açtı ve hem maddi hem de manevi tazminat talep etti. Tüketici mahkemesi kat malikinin talebini yerinde gördü ve site yönetimini maddi tazminata mahkûm etti. Bunun üzerine site yönetimi davayı temyize götürdü. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi işbu temyiz talebini reddederek Tüketici Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı. Buna göre site içerisinde “yeterli güvenlik önlemi almayan” site yönetimini hırsızlıktan dolayı sorumlu tutarak kat malikine tazminat ödenmesi gerektiğini kabul etti.