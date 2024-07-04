Sitede oturan herkesi yakından ilgilendiriyor! Tazminat talep edebilirsiniz
Yargıtay, İstanbul’da gerçekleşen hırsızlık olayında site içerisinde yeterince güvenlik önlemi almayan site yönetimini hırsızlıktan dolayı sorumlu tutarak kat malikine tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Özellikle yaz aylarında hırsızlık vakasının daha fazla yaşandığını belirten Avukat Cansen Erdoğan, bu gibi mağduriyetlerin yaşanmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini aktardı.
VATAN ÖZEL
• 04 Temmuz 2024 - 07:25 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 04 Temmuz 2024 - 07:25 • Son Güncelleme: