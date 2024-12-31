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GündemSıralı Tam Liste Ne Zaman Yayınlanacak? 2025 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi sıralı tam liste online sorgulama ekranı
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Sıralı Tam Liste Ne Zaman Yayınlanacak? 2025 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi sıralı tam liste online sorgulama ekranı

Milli Piyango sıralı tam liste sorgulama ekranı araştırması gündemdeki yerini aldı. Bir yeni yıl klasiği olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sona erdi. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye hak sahibini beklerken Milli Piyango sonuçları sıralı ve tam listesi de canlı yayında açıklanıyor. Peki, Milli Piyango 2025 sıralı tam liste açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, Milli Piyango 2025 Özel Yılbaşı Çekilişi sıralı tam liste online görüntüleme ekranı haberimizin devamında...

• 31 Aralık 2024 - 20:29 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2024 - 20:29 • Son Güncelleme:
1Sıralı Tam Liste Ne Zaman Yayınlanacak 2025 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi sıralı tam liste online sorgulama ekranı

Sisal Şans tarafından düzenlenen Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi saat 18.30’da canlı yayında başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazandıracak numaralar belli oluyor. Amorti ve küçük ödüllerle başlayan 2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, son olarak büyük ikramiyenin de netleşmesiyle sona eriyor. Peki, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi kazandıran numaralar sıralı tam liste yayınlandı mı, ne zaman paylaşılacak?

2MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE YAYINLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE YAYINLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango 2025 Yılbaşı özel çekişişi 18.30 itibarıyla başladı. MPİ Yılbaşı çekilişi son olarak büyük ikramiyeyi kazandıran numaralarının açıklanmasının ardından sona eriyor. Milli Piyango sıralı tam listesi ise tüm çekiliş sonuçları açıklandığında yayınlanacak.

3MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam listesi, Milliyet.com.tr Milli Piyango ekranı üzerinden görüntülenebilecek.

4MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde rekor ikramiye 600 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak. Bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili.