Sıralı Tam Liste Ne Zaman Yayınlanacak? 2025 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi sıralı tam liste online sorgulama ekranı

Sisal Şans tarafından düzenlenen Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi saat 18.30’da canlı yayında başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazandıracak numaralar belli oluyor. Amorti ve küçük ödüllerle başlayan 2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, son olarak büyük ikramiyenin de netleşmesiyle sona eriyor. Peki, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi kazandıran numaralar sıralı tam liste yayınlandı mı, ne zaman paylaşılacak?