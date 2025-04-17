Sinop'ta tarlasında kenevir ele geçirilen çiftçi: "Yasa dışı iş yapmadık, valilik rencide etti"
Sinop’un Gerze ilçesinde, tarlasındaki 31 bin 265 kök kenevir bitkisiyle gündeme gelen çiftçi Muzaffer Topal (38), kenevir ekimini geçen yıl resmi izinle yaptığını belirterek, "Valiliğin açıklamasında bizi yasa dışı iş yapmışız gibi lanse ettiler, oysa biz bunu izinli olarak yaptık. Bu durum bizi rencide etti" dedi. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de kenevirler için "Kendiliğinden çıktı" değerlendirmesinde bulundu.
• 17 Nisan 2025 - 07:32 • Son Güncelleme:
• 17 Nisan 2025 - 07:32 • Son Güncelleme: