Sinop'ta tarlasında kenevir ele geçirilen çiftçi: "Yasa dışı iş yapmadık, valilik rencide etti"

Olayın ardından konuşan arazi sahibi Muzaffer Topal, 2024 yılında kenevir ekimi için yasal tüm izinleri aldığını belirtti. Topal, "Ben 2024 yılında jandarmadan, kaymakamlıktan ve tarımdan izinli olarak kenevir ektim. Yağışlar nedeniyle hasat gecikti ve tohumlar araziye döküldü. Hasat sonrası buğday ektim. Nisan ayında jandarma arayarak tarlada tekrar kenevir çıktığını söyledi. Beraber söktük ve ifadem alındı. Ancak valilik açıklamasıyla sanki yasa dışı iş yapmışız gibi lanse edildik, bu durum bizi rencide etti" dedi.