Sinop'ta balıkçılar ‘kestane karası’nı beklemeden tuzluyor

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Sinop’ta özellikle palamut ve lakerda yapımında uygulanan geleneksel tuzlama yöntemleri, balıkçıların tezgahlarında ve evlerde uygulanmaya devam ediyor. Balıkçı Mert Kanal, tuzlama yöntemlerinin kullanılan tuzun çeşidine ve tüketim süresine göre değiştiğini belirtti. Kanal, uzun süre muhafaza edilmek istenen balıkların kalın tuzla hazırlandığını ifade ederek, "İki çeşit tuzlama stilimiz var. Bir tanesi uzun süreli tuzlama. Kalın tuzla yaptığımız, burada eski stil dediğimiz yöntem. O kalın tuzda biraz daha uzun süre muhafaza olur. Tuzlanmış palamut balığını bir sene, bir buçuk sene, hatta iki sene bile kavanozun içerisinde muhafaza edebilirsiniz" dedi.