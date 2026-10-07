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GündemSinop'a müjde: Akliman sahiline dev ücretsiz halk plajı geliyor!
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Sinop'a müjde: Akliman sahiline dev ücretsiz halk plajı geliyor!

07.10.2026 - 09:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sinop'un Akliman sahilinde yürütülen "Ücretsiz Halk Plajı Projesi" inşaat çalışmaları devam ediyor.

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1Sinop'a müjde: Akliman sahiline dev ücretsiz halk plajı geliyor!

Vatandaşların ücretsiz yararlanacağı plajda, sahilin doğal yapısı korunarak güvenli, erişilebilir ve fonksiyonel bir kullanım alanı oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında 1 güvenlik noktası, 2 büfe, 2 duş alanı, tuvaletler ve soyunma kabinleri yer alacak.

2Sinop'a müjde: Akliman sahiline dev ücretsiz halk plajı geliyor!

Sahildeki yapılar, prekast beton üzerine hafif çelik imalat sistemiyle inşa ediliyor. Düzenlemelerle vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği, konforlu bir plaj alanı oluşturulması amaçlanıyor.

3Sinop'a müjde: Akliman sahiline dev ücretsiz halk plajı geliyor!

Çalışmaların tamamlanmasıyla Akliman sahilinin, halka ücretsiz açık niteliği ve doğal dokusu korunarak modern bir kıyı alanına kavuşması hedefleniyor.Sinop Valisi Mustafa Özarslan da beraberindeki yetkililerle proje alanında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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