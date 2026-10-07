Sinop'a müjde: Akliman sahiline dev ücretsiz halk plajı geliyor!

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Çalışmaların tamamlanmasıyla Akliman sahilinin, halka ücretsiz açık niteliği ve doğal dokusu korunarak modern bir kıyı alanına kavuşması hedefleniyor.Sinop Valisi Mustafa Özarslan da beraberindeki yetkililerle proje alanında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.