Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi kapılarını açıyor! Burada yatan ünlü isimlerin hatıraları yaşatılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışa ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Sinop Tarihi Cezaevi sadece bir yapı değil, Türkiye’nin belleğinde iz bırakan önemli bir kültür mekânıdır. Bu projeyle, tarihsel hafızamızı koruyarak geleceğe aktarmayı ve ziyaretçilere hem düşünsel hem de görsel açıdan zengin bir deneyim sunmayı amaçladık.