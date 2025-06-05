Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi kapılarını açıyor! Burada yatan ünlü isimlerin hatıraları yaşatılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarıyla yenilenen Sinop Tarihi Cezaevi, çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden düzenlenerek ziyarete açılıyor. “Anadolu’nun Alkatrazı” olarak da anılan ve Sinop İç Kalesi’nin içinde yer alan yapı, mimari özelliklerinin yanı sıra edebiyat ve kültür dünyasından birçok önemli isme ev sahipliği yapmış olmasıyla da Türkiye’nin kolektif hafızasında özel bir yer tutuyor.
• 05 Haziran 2025 - 10:57 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2025 - 10:57 • Son Güncelleme: