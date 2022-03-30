• 30 Mart 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
Sinem Kobal'dan yeni poz geldi! 8 aylık hamile olan Kobal'a yorum yağdı...
İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Kobal'ı görenler, "Bu ne güzellik" demeden geçmedi. Türkiye'nin gözde çifti Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, ikinci çocukları için artık günleri sayıyor. Kızları Lalin'e kardeş geleceğini ve yine bir kızları olacağınıı duyuran ünlü çift, çocuğunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih edenlerden...
• 30 Mart 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
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2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında ilk bebeği Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, şimdilerde ikinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor. Hamileliğini ve evliliğini gözlerden uzak yaşayan Kobal, sosyal medya hesabından da nadir paylaşımlar yapıyor.
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Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.