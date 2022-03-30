Sinem Kobal'dan yeni poz geldi! 8 aylık hamile olan Kobal'a yorum yağdı...

Oyuncunun "Pistt" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. 34 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. 8 aylık hamile olan oyuncu, şu ana kadar hiç hamileliğiyle ilgili bir paylaşım yapmadı.