Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSinem Kobal'dan yeni poz geldi! 8 aylık hamile olan Kobal'a yorum yağdı...
HaberlerMagazin Haberleri Sinem Kobal'dan yeni poz geldi! 8 aylık hamile olan Kobal'a yorum yağdı...
• 30 Mart 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:

Sinem Kobal'dan yeni poz geldi! 8 aylık hamile olan Kobal'a yorum yağdı...

İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Kobal'ı görenler, "Bu ne güzellik" demeden geçmedi. Türkiye'nin gözde çifti Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, ikinci çocukları için artık günleri sayıyor. Kızları Lalin'e kardeş geleceğini ve yine bir kızları olacağınıı duyuran ünlü çift, çocuğunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih edenlerden...

• 30 Mart 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
1Sinem Kobaldan yeni poz geldi 8 aylık hamile olan Kobala yorum yağdı...
ABONE OL

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında ilk bebeği Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, şimdilerde ikinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor. Hamileliğini ve evliliğini gözlerden uzak yaşayan Kobal, sosyal medya hesabından da nadir paylaşımlar yapıyor.

2GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve tüm vaktini ailesine harcayan Sinem Kobal, 5,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.

3Sinem Kobaldan yeni poz geldi 8 aylık hamile olan Kobala yorum yağdı...

Oyuncunun "Pistt" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. 34 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. 8 aylık hamile olan oyuncu, şu ana kadar hiç hamileliğiyle ilgili bir paylaşım yapmadı.

4BU NE GÜZELLİK

"BU NE GÜZELLİK"

İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem'i görenler, "Bu ne güzellik" demeden geçmiyor...

5Sinem Kobaldan yeni poz geldi 8 aylık hamile olan Kobala yorum yağdı...

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.

6Sinem Kobaldan yeni poz geldi 8 aylık hamile olan Kobala yorum yağdı...

Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 8 aylık hamile olan Sinem Kobal ile eşi doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor.

7Sinem Kobaldan yeni poz geldi 8 aylık hamile olan Kobala yorum yağdı...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının ardından şok anlaşma ortaya çıktı! Konuşma yasağı...

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının ardından şok anlaşma ortaya çıktı! Konuşma yasağı...

Hande Erçel'den aşk bombası! Kaan Yıldırım ile aşk mı yaşıyor?

Hande Erçel'den aşk bombası! Kaan Yıldırım ile aşk mı yaşıyor?

Sinem Kobal'dan yeni poz geldi! 8 aylık hamile olan Kobal'a yorum yağdı...

Sinem Kobal'dan yeni poz geldi! 8 aylık hamile olan Kobal'a yorum yağdı...

Duygu Özaslan'dan takipçilerini üzecek haber!

Duygu Özaslan'dan takipçilerini üzecek haber!