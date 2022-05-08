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MagazinSinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz!
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• 08 Mayıs 2022 - 13:54 • Son Güncelleme:

Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz!

İkinci kızını kucağına almak için gün sayan oyuncu Sinem Kobal, Instagram hesabından karnı burnunda fotoğrafını paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.

• 08 Mayıs 2022 - 13:54 • Son Güncelleme:
1Sinem Kobaldan karnı burnunda ilk poz
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Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

2Sinem Kobaldan karnı burnunda ilk poz

2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Çok geçmeden çiftten müjdeli bir haber daha gelmiş, İmirzalıoğlu ailesine yeni bir üye daha katılacağı öğrenilmişti.

3Sinem Kobaldan karnı burnunda ilk poz

Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

4Sinem Kobaldan karnı burnunda ilk poz

İkinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde güzel havanın tadını kızları Lalin ile çıkarmıştı.

5Sinem Kobaldan karnı burnunda ilk poz

Sinem Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım geldi.

6Sinem Kobaldan karnı burnunda ilk poz

Sinem Kobal karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı.

7Sinem Kobaldan karnı burnunda ilk poz

Doğuma günler kala yeşil mini elbisesi ile karnı burnunda poz veren Sinem Kobal'a beğeni yağdı.

8Sinem Kobaldan karnı burnunda ilk poz

Güzelliğiyle hayran bırakan Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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