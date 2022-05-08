• 08 Mayıs 2022 - 13:54 • Son Güncelleme:
Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz!
İkinci kızını kucağına almak için gün sayan oyuncu Sinem Kobal, Instagram hesabından karnı burnunda fotoğrafını paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.
• 08 Mayıs 2022 - 13:54 • Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
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2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Çok geçmeden çiftten müjdeli bir haber daha gelmiş, İmirzalıoğlu ailesine yeni bir üye daha katılacağı öğrenilmişti.
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Sinem Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım geldi.