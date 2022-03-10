• 10 Mart 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:
Sinem Kobal'dan Burçin Terzioğlu'na duygusal mesaj!
Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Sinem Kobal, 42 yaşına basan yakın dostu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Kobal,duygusal bir mesaj yayınlandı.
• 10 Mart 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:
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2016 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal, yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutladı.
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