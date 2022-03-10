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MagazinSinem Kobal'dan Burçin Terzioğlu'na duygusal mesaj!
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• 10 Mart 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:

Sinem Kobal'dan Burçin Terzioğlu'na duygusal mesaj!

Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Sinem Kobal, 42 yaşına basan yakın dostu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Kobal,duygusal bir mesaj yayınlandı.

• 10 Mart 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:
1Sinem Kobaldan Burçin Terzioğluna duygusal mesaj
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2016 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal, yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutladı.

2Sinem Kobaldan Burçin Terzioğluna duygusal mesaj

42 yaşına basan Terzioğlu ile verdiği pozları peş peşe paylaşan güzel oyuncu, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

3SİYAH BEYAZ KARELERİ PAYLAŞTI

SİYAH BEYAZ KARELERİ PAYLAŞTI

Sinem Kobal, arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun yeni yaşını; "İyi ki doğdun kıymetlim. Seni her şeyden çok seviyorum" diyerek kutladı. Doğumuna sayılı günler kalan güzel oyuncunun paylaştığı kareler büyük ilgi gördü.

4Sinem Kobaldan Burçin Terzioğluna duygusal mesaj

Öte yandan Sinem Kobal, arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü geçtiğimiz sene de kutlamış ve birlikte çekilen pozlarına "Seninle yıllar çok güzel, iyi ki doğdun iyi ki" notunu düşmüştü.

5SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda kızı Lalin ile Bebek'te objektiflere takılan Sinem Kobal, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Yeniden anne olmaya hazırlanan oyuncu, "Sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum" demişti.

6Sinem Kobaldan Burçin Terzioğluna duygusal mesaj

Henüz doğacak kızının adını açıklamayan ve şimdilerde yedi aylık hamile olan Kobal, doğumu İstanbul'da yapacağını ifade etmişti.

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