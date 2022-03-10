Sinem Kobal'dan Burçin Terzioğlu'na duygusal mesaj!

SİYAH BEYAZ KARELERİ PAYLAŞTI

Sinem Kobal, arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun yeni yaşını; "İyi ki doğdun kıymetlim. Seni her şeyden çok seviyorum" diyerek kutladı. Doğumuna sayılı günler kalan güzel oyuncunun paylaştığı kareler büyük ilgi gördü.