Sınavsız ikinci üniversite AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İkinci Üniversite Kayıt Ekranı açıldı!





AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ



COĞRAFYA



BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI



ÇOCUK GELİŞİMİ



ÇOCUK GELİŞİMİ



EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ



E-TİCARET PAZARLAMA



FELSEFE



GRAFİK TASARIMI



İKTİSAT



İLAHİYAT



İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ



İŞLETME YÖNETİMİ



İŞLETME



KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM



REKREASYON



LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK



SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLER



MARKA İLETİŞİMİ



SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ



SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ



SOSYOLOJİ



SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ



TARİH



SOSYAL HİZMETLER



ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK



TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK



ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK



YAŞLI BAKIMI



YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ



WEB TASARIMI VE KODLAMA (YENİ)