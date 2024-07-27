Sınavsız ikinci üniversite AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İkinci Üniversite Kayıt Ekranı açıldı!
Sınavsız ikinci üniversite kayıt ekranı 2024 açıldı. Daha önce önlisans veya lisans programından mezun olmuş adaylar YKS sınavına girmeden açıktan ve uzaktan bölüm okuma hakkı elde ediyor. Üniversite tercihleri sürerken halihazırda mezun adaylar için de bölümler açıldı. Peki; ikinci üniversite kayıt tarihleri ve şartları nedir? Peki AUZEF kayıtları son gün ne zaman? İşte AUZEF kayıt işlemleri
• 27 Temmuz 2024 - 11:42 • Son Güncelleme:
• 27 Temmuz 2024 - 11:42 • Son Güncelleme: