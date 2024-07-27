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Sınavsız ikinci üniversite AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İkinci Üniversite Kayıt Ekranı açıldı!

Sınavsız ikinci üniversite kayıt ekranı 2024 açıldı. Daha önce önlisans veya lisans programından mezun olmuş adaylar YKS sınavına girmeden açıktan ve uzaktan bölüm okuma hakkı elde ediyor. Üniversite tercihleri sürerken halihazırda mezun adaylar için de bölümler açıldı. Peki; ikinci üniversite kayıt tarihleri ve şartları nedir? Peki AUZEF kayıtları son gün ne zaman? İşte AUZEF kayıt işlemleri

• 27 Temmuz 2024 - 11:42 • Son Güncelleme:
• 27 Temmuz 2024 - 11:42 • Son Güncelleme:
1Sınavsız ikinci üniversite AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır İkinci Üniversite Kayıt Ekranı açıldı

AUZEF kayıt ve başvuru tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 akademik takvimini yayımladı. Peki Sınavsız ikinci üniversite AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

2Sınavsız ikinci üniversite AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır İkinci Üniversite Kayıt Ekranı açıldı



AUZEF KAYITLARI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

AUZEF 2024 2025 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 27 Temmuz- 27 Eylül tarihlerinde gerçekleşecektir. Başvurular https://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kayıt tarihleri içerisinde yapılabilecek.

3Sınavsız ikinci üniversite AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır İkinci Üniversite Kayıt Ekranı açıldı



KAYIT TARİHLERİ 27 Temmuz- 27 Eylül 2024

AUZEF 2024-2025 AKADEMİK TAKVİMİ

* Yeni eğitim ve öğretim yılı güz dönemi 16 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 20 Aralık 2024'te sonlanacak.

* Bahar dönemi 24 Şubat - 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında olacak.

* Kayıt yenileme işlemi güz dönemi 2 - 29 Eylül 2024 tarihlerinde, bahar dönemi kayıt yenileme ise 17 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında yapılacak.

* İkinci üniversite kayıtları 27 Temmuz - 27 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

4Sınavsız ikinci üniversite AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır İkinci Üniversite Kayıt Ekranı açıldı



AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

COĞRAFYA

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

E-TİCARET PAZARLAMA

FELSEFE

GRAFİK TASARIMI

İKTİSAT

İLAHİYAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞLETME

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

REKREASYON

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLER

MARKA İLETİŞİMİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SOSYOLOJİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ

TARİH

SOSYAL HİZMETLER

ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

YAŞLI BAKIMI

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

WEB TASARIMI VE KODLAMA (YENİ)

5Sınavsız ikinci üniversite AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır İkinci Üniversite Kayıt Ekranı açıldı



AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI!

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemini yaptırabilir.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri : 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 10:00'da başlayıp 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 17:00'da sona erecektir.

Çevrimiçi Başvuru Adresi : http://aoskayit.anadolu.edu.tr