Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeSinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı! 'Nasıl 4 m.euro vereceksin?'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı! 'Nasıl 4 m.euro vereceksin?'
• 11 Nisan 2022 - 11:56 • Son Güncelleme:

Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı! 'Nasıl 4 m.euro vereceksin?'

Beyaz TV yorumcularından Sinan Engin ve Ahmet Çakar Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. 2-0 sonuçlanan maçtan sonra sarı lacivertli kulübün yeni teknik direktör dosyasını açan ikili Ali Koç'a '4 milyon euroları nasıl vereceksin?' serzenişinde bulundu.

• 11 Nisan 2022 - 11:56 • Son Güncelleme:
1Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin
ABONE OL

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon yeni hocasının kim olacağı sorusu, teknik direktör İsmail Kartal'ın son 8 maçta topladığı 22 puanla karıştı. Beyaz TV'deki "Beyaz Futbol" programında konuşan Sinan Engin ve Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin İsmail Kartal ile devam etmesi gerektiğini belirtti.

2Sinan Enginin açıklamaları şöyle:

Sinan Engin'in açıklamaları şöyle:

- "Domenec Torrent için bu görev piyango. Ancak İsmail Kartal yaptıklarıyla Fenerbahçe'yi toparladı. Bana göre İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi."

- "Bir santrfor, bir kanat, bir de arka tarafa baba oyuncu alacaksın ve İsmail Kartal ile devam edeceksin. Seneye bütçeler daralıyor. Yayından falan bu paralar gelmeyecek. İşler kolay değil."

3AHMET ÇAKAR: ALİ KOÇ 4 MİLYON EURO NASIL VERECEKSİN

AHMET ÇAKAR: ALİ KOÇ 4 MİLYON EURO NASIL VERECEKSİN?

- "4 milyon euro falan bir teknik direktöre nasıl vereceksin? İsmail Kartal bu işi hak etti."

4Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

- "Joachim Löw mü, Jorge Jesus mu yoksa İsmail Kartal mı? Bence, İsmail Kartal ile devam edilmeli."

5Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde 2. sıraya yükseldi.

6Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

Mücadelenin 26. dakikasında Miha Zajc'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 68'i gösterdiğinde sahneye Serdar Dursun çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti. Asisti yapan isim ise Mert Hakan Yandaş oldu.

7Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

Konyaspor'un puan kaybettiği haftada derbiyi kazanan ve galibiyet serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 59 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Kadıköy'de 6 sene sonra yenilgi alan Galatasaray ise 41 puanla 14. sırada kaldı.

8Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

Son haftalardaki yükselen performansına devam eden Zajc, kariyerinde bir ilki yaşadı. Süper Lig'de bu sezon en fazla maçın ilk golünü atan Fenerbahçe oyuncusu konumundaki 27 yaşındaki oyuncu (5), bu sezon toplam 8 kez gol sevinci yaşadı ve kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı.

9Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki forveti Serdar Dursun, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti. Galatasaray müsabakanın 68. dakikasında İrfan Can'ın ortasında arka direğe aşırtılan topa yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydeden Dursun, ligde 10. golünün sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.

10

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

MEHMET ARSLAN: Bu tür karşılaştırmaları hiç sevmiyorum. Ama Manchester City- Liverpool maçı dün futbolun zirvesiydi. Beni etkileyen sadece futbol değil, iki takım oyuncularının birbirlerine ve futbola duydukları saygıydı.

11Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Pep Guardiola ve Jürgen Klopp’un birbirlerine sarılmaları bu saygının zirvesiydi. Bu muhteşem gösteriden sonra Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek ve bu mücadeleden futbol beklemek beni derin bir endişeye sevk etti. Ama ben her iki maçtan da keyif aldım...

12Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

Önce Fenerbahçe’den söz edeyim... Onlar adına üzgünüm. Üzgünüm çünkü rahatlıkla şampiyon olabilecekleri bir sezonu, teknik direktörlerini kurban vererek ikincilik mücadelesine çevirdiler. Ne kulüp içi ne de kulüp dışı etkilerden Pereira’yı koruyamadılar. Bu ligin kesinlikle en iyi kadrosuna sahip takımıydı Fenerbahçe. Ve kesinlikle favorisiydi. Ama ne süreci ne krizi ne de lig maratonunu sağlıklı yönetebildiler. Dünkü maçta da iki takım arasında belirgin bir fark vardı. Kadro derinliğine ve kalitesine sahip olan Fenerbahçe, Galatasaray önünde favorimdi.

13Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

Bu düşünce ile bir derbi maça çıkmak, o maçı daha düşüncede kaybetmek anlamına gelirdi. Maç boyunca yaşadıkları en temel sıkıntı buydu. Ama haksızlık Torrent’e haksızlık etmeyelim. Onun elindeki kadro, onu bu stratejiye yöneltiyordu.

14Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

İkinci yarıda bu duygudan arınmış daha farklı bir Galatasaray vardı. Mücadele ve pas üstünlüğünü ele aldılar. Ama bir anlamda Fenerbahçe’nin ekmeğine yap sürmekti. Hızlı hücuma çıkma becerisine sahip Fenerbahçe biraz daha geri çekildi. İlk yarıdaki roller değişmişti. Ve tam da bu dakikada Serdar Dursun’un golü geldi.

15Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

F.Bahçe’de Savunma, orta saha ve forvet birlikte hareket etme yeteneğini yakalamıştı. Bireysel olarak rakiplerinden daha diri, daha mücadeleci ve daha kaliteliydiler. Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı bırakılmaları hem takımı hem de teknik adamı rahatlatmıştı.

16Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

Buna karşılık Galatasaray aynı avantajlara sahip değildi. Yönetim krizi bir yandan, teknik adama gösterilen tepkiler diğer yandan, takımın kendine olan güvenini yerle bir etmişti. Sevgili Galatasaraylılar, dünkü Galatasaray’ın planı Barcelona maçının bir benzeriydi. Savunma birinci öncelikti. Hızlı hücuma çıkıp gol bulma düşüncesi, olmazsa maçı berabere bitirme stratejisi ile oynuyorlardı.

17Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

Fenerbahçe’nin ikinci golünün futbol adına net bir mesajı var: Vasat oyuncularla bile iyi bir futbol takımı yaratabilirsiniz. Ama bunun için iyi bir teknik direktöre sahip olmalısınız. Eğer buna sahip değilseniz hiçbir strateji sahada işinize yaramaz.

18Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

Hafta boyu Kerem’in oynayıp oynamayacağını konuştu G.Saray. F.Bahçe kadrosunu düşünün. Herhangi bir futbolcunun sakatlığını bu kadar konuşur muydu F.Bahçe? Kadro kalitesi ve derinliği diye tanımladığım tam da bu. Bir ya da iki oyuncuya bağımlı takımlar arasında yer alıyor G.Saray ne yazık ki.

19Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı Nasıl 4 m.euro vereceksin

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı! 'Nasıl 4 m.euro vereceksin?'

Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı! 'Nasıl 4 m.euro vereceksin?'

Valerien İsmael depremi! Ceyhun Kazancı Beşiktaş'tan ayrılacak 7 yıldızı açıkladı

Valerien İsmael depremi! Ceyhun Kazancı Beşiktaş'tan ayrılacak 7 yıldızı açıkladı

Uğur Meleke Torrent'i bambaşka bir yerden vurdu! 'Topu geveleyip durdu'

Uğur Meleke Torrent'i bambaşka bir yerden vurdu! 'Topu geveleyip durdu'

Fenerbahçe'nin iki yıldızına hayran kaldılar! Bunlar İspanya'yı sallarlar

Fenerbahçe'nin iki yıldızına hayran kaldılar! Bunlar İspanya'yı sallarlar