Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı! 'Nasıl 4 m.euro vereceksin?'
Beyaz TV yorumcularından Sinan Engin ve Ahmet Çakar Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. 2-0 sonuçlanan maçtan sonra sarı lacivertli kulübün yeni teknik direktör dosyasını açan ikili Ali Koç'a '4 milyon euroları nasıl vereceksin?' serzenişinde bulundu.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon yeni hocasının kim olacağı sorusu, teknik direktör İsmail Kartal'ın son 8 maçta topladığı 22 puanla karıştı. Beyaz TV'deki "Beyaz Futbol" programında konuşan Sinan Engin ve Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin İsmail Kartal ile devam etmesi gerektiğini belirtti.
Sinan Engin'in açıklamaları şöyle:
- "Domenec Torrent için bu görev piyango. Ancak İsmail Kartal yaptıklarıyla Fenerbahçe'yi toparladı. Bana göre İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi."
- "Bir santrfor, bir kanat, bir de arka tarafa baba oyuncu alacaksın ve İsmail Kartal ile devam edeceksin. Seneye bütçeler daralıyor. Yayından falan bu paralar gelmeyecek. İşler kolay değil."
- "Joachim Löw mü, Jorge Jesus mu yoksa İsmail Kartal mı? Bence, İsmail Kartal ile devam edilmeli."
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki forveti Serdar Dursun, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti. Galatasaray müsabakanın 68. dakikasında İrfan Can'ın ortasında arka direğe aşırtılan topa yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydeden Dursun, ligde 10. golünün sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.
Önce Fenerbahçe’den söz edeyim... Onlar adına üzgünüm. Üzgünüm çünkü rahatlıkla şampiyon olabilecekleri bir sezonu, teknik direktörlerini kurban vererek ikincilik mücadelesine çevirdiler. Ne kulüp içi ne de kulüp dışı etkilerden Pereira’yı koruyamadılar. Bu ligin kesinlikle en iyi kadrosuna sahip takımıydı Fenerbahçe. Ve kesinlikle favorisiydi. Ama ne süreci ne krizi ne de lig maratonunu sağlıklı yönetebildiler. Dünkü maçta da iki takım arasında belirgin bir fark vardı. Kadro derinliğine ve kalitesine sahip olan Fenerbahçe, Galatasaray önünde favorimdi.
İkinci yarıda bu duygudan arınmış daha farklı bir Galatasaray vardı. Mücadele ve pas üstünlüğünü ele aldılar. Ama bir anlamda Fenerbahçe’nin ekmeğine yap sürmekti. Hızlı hücuma çıkma becerisine sahip Fenerbahçe biraz daha geri çekildi. İlk yarıdaki roller değişmişti. Ve tam da bu dakikada Serdar Dursun’un golü geldi.
Buna karşılık Galatasaray aynı avantajlara sahip değildi. Yönetim krizi bir yandan, teknik adama gösterilen tepkiler diğer yandan, takımın kendine olan güvenini yerle bir etmişti. Sevgili Galatasaraylılar, dünkü Galatasaray’ın planı Barcelona maçının bir benzeriydi. Savunma birinci öncelikti. Hızlı hücuma çıkıp gol bulma düşüncesi, olmazsa maçı berabere bitirme stratejisi ile oynuyorlardı.