• 01 Mart 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:
Simge Sağın'dan gecelikli paylaşım! 'İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı'
Simge Sağın,oturduğu evi değiştirdi. Ünlü şarkıcı Galata’ya taşındı. Aylık 20 bin TL'ye kiraladığı dairesine yerleşen ünlü isim, manzaraya karşı kitap paylaşımından sonra gecelikli bir paylaşım daha yaptı.
• 01 Mart 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:
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Simge Sağın 280 bin TL masraf yaptığı evinden Galata'ya taşındı. Yeni evinde sık sık fotoğraf paylaşan Simge Sağın’dan şimdi ise gecelikli bir kare geldi.
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