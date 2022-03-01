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MagazinSimge Sağın'dan gecelikli paylaşım! 'İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı'
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• 01 Mart 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:

Simge Sağın'dan gecelikli paylaşım! 'İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı'

Simge Sağın,oturduğu evi değiştirdi. Ünlü şarkıcı Galata’ya taşındı. Aylık 20 bin TL'ye kiraladığı dairesine yerleşen ünlü isim, manzaraya karşı kitap paylaşımından sonra gecelikli bir paylaşım daha yaptı.

• 01 Mart 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:
1Simge Sağından gecelikli paylaşım İstanbulu dinliyorum gözlerim kapalı
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Simge Sağın 280 bin TL masraf yaptığı evinden Galata'ya taşındı. Yeni evinde sık sık fotoğraf paylaşan Simge Sağın’dan şimdi ise gecelikli bir kare geldi.

2Simge Sağından gecelikli paylaşım İstanbulu dinliyorum gözlerim kapalı

Simge Sağın konser tarzıyla sık sık gündeme gelirken bu sefer de yeni evi için ödediği kirayla dikkat çekti.

3Simge Sağından gecelikli paylaşım İstanbulu dinliyorum gözlerim kapalı

2020’de Göksu Evleri’nde kiracısı olduğu, orman manzaralı çatı dubleksini 1.5 milyon TL’ye alan Simge bu ev için 280 bin TL masraf yaptı. Ancak Simge Galata'daki evi görünce masrafı unuttu.

4Simge Sağından gecelikli paylaşım İstanbulu dinliyorum gözlerim kapalı

Galata’da ilk görüşte aşık olduğu deniz manzaralı, dubleks daireye taşınan Simge Sağın, aylık 20 bin TL’ye kiraladığı daireyi satın almak istiyor.

5Simge Sağından gecelikli paylaşım İstanbulu dinliyorum gözlerim kapalı

40 yaşındaki ünlü şarkıcı yeni evinin tadını çıkardığı anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

6Simge Sağından gecelikli paylaşım İstanbulu dinliyorum gözlerim kapalı

Simge Sağın, şimdi ise yeni bir paylaşım yaptı. Gecelikle manzarayı izleyen Simge Sağın, şu notu düştü, “İstanbulu dinliyorum gözlerim kapalı”

7Simge Sağından gecelikli paylaşım İstanbulu dinliyorum gözlerim kapalı

İşte Simge Sağın'ın Instagram sayfasından yaptığı o paylaşımlar...

8Simge Sağından gecelikli paylaşım İstanbulu dinliyorum gözlerim kapalı
9Simge Sağından gecelikli paylaşım İstanbulu dinliyorum gözlerim kapalı
10Simge Sağından gecelikli paylaşım İstanbulu dinliyorum gözlerim kapalı

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