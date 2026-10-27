Şile'yi sağanak vurdu! Dere taştı, köprüde çökme meydana geldi
27.10.2026 - 16:12Güncellenme Tarihi:
İstanbul’un Şile ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Alacalı Köyü Anayol Caddesi üzerindeki köprünün altından geçen derenin taşması sonucu köprüde kısmi çökme meydana geldi. Güvenlik önlemleri kapsamında yol trafiğe kapatılırken, bölgede bazı ev ve fabrikaları su bastığı bildirildi.
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Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Güvenlik amacıyla köprünün bulunduğu yolun girişi trafiğe kapatılırken. Ekipler olay yerinde çalışma başlattı.
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Olayla ilgili konuşan Ahmet Usta, "Bu sabah saat 05.00 sıralarında yağmur başladı. Saat 11.30'da bir metre su bu köprünün üzerine taştı. Fabrika ve evleri de su bastı" dedi.