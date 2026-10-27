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Şile'yi sağanak vurdu! Dere taştı, köprüde çökme meydana geldi

27.10.2026 - 16:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul’un Şile ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Alacalı Köyü Anayol Caddesi üzerindeki köprünün altından geçen derenin taşması sonucu köprüde kısmi çökme meydana geldi. Güvenlik önlemleri kapsamında yol trafiğe kapatılırken, bölgede bazı ev ve fabrikaları su bastığı bildirildi.

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1Şile'yi sağanak vurdu! Dere taştı, köprüde çökme meydana geldi

Olay, saat 11.30 sıralarında Şile Alacalı Köyü Anayol Caddesi üzerinde bulunan bir köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre altından dere akan köprü, sağanak yağışların dereyi taşırmasıyla birlikte kısmi olarak çöktü.

2Şile'yi sağanak vurdu! Dere taştı, köprüde çökme meydana geldi

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Güvenlik amacıyla köprünün bulunduğu yolun girişi trafiğe kapatılırken. Ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

3Şile'yi sağanak vurdu! Dere taştı, köprüde çökme meydana geldi

Olayla ilgili konuşan Ahmet Usta, "Bu sabah saat 05.00 sıralarında yağmur başladı. Saat 11.30'da bir metre su bu köprünün üzerine taştı. Fabrika ve evleri de su bastı" dedi.

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