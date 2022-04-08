Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan estetik itirafı!

DAMLA ERSUBAŞI ÖZEL HAYATI

Oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Bu evlilikten Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızı oldu. Çift, 2020 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Ersubaşı, 2021'in yaz aylarında eski eşiyle yeniden barıştı. Ersubaşı ve Keser, 2022 Şubat'ta bir kez daha ayrıldı.