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MagazinSihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan estetik itirafı!
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• 08 Nisan 2022 - 12:36 • Son Güncelleme:

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan estetik itirafı!

Bir dönem 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteri ile ünlenen oyuncu Damla Ersubaşı, estetik itirafıyla ağızları açık bıraktı.

• 08 Nisan 2022 - 12:36 • Son Güncelleme:
1Sihirli Annemin Tuğçesi Damla Ersubaşıdan estetik itirafı
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'Sihirli Annem' dizisinin Tuğçe’si olarak hayatımıza giren Damla Ersubaşı, gündemden düşmüyor.

2Sihirli Annemin Tuğçesi Damla Ersubaşıdan estetik itirafı

Geçtiğimiz yıl 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, yeniden evlilik kararı almıştı. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, bir kez daha ayrılmıştı.

3Sihirli Annemin Tuğçesi Damla Ersubaşıdan estetik itirafı

Artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Damla Ersubaşı, son görüntüsü ve değişimi dikkat çekiyor.

4ESTETİKLERİNİ ANLATTI

ESTETİKLERİNİ ANLATTI

Vaktinin büyük bir bölümünü çocuklarına ayıran Damla Ersubaşı, katıldığı bir programda yaptırdığı estetikleri anlattı.

5Sihirli Annemin Tuğçesi Damla Ersubaşıdan estetik itirafı

Ersubaşı "Mide ameliyatı oldum. Göğüs büyütme operasyonu yaptırdım bir de dudağımda dolgu var" dedi.

6Sihirli Annemin Tuğçesi Damla Ersubaşıdan estetik itirafı

Damla Ersubaşı konuşmasının devamında ise "Geçen yaz yaptırdım dudaklarımı. Ben ilk estetiğimi yeni yaptırdım. Estetik bu böyle insanın yaptırdıkça yaptırası geliyor" dedi.

7DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı kimdir, nereli, kaç yaşında; Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

6 yaşındayken Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Damla Ersubaşı bir dönem “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.

8DAMLA ERSUBAŞI ÖZEL HAYATI

DAMLA ERSUBAŞI ÖZEL HAYATI

Oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Bu evlilikten Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızı oldu. Çift, 2020 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Ersubaşı, 2021'in yaz aylarında eski eşiyle yeniden barıştı. Ersubaşı ve Keser, 2022 Şubat'ta bir kez daha ayrıldı.

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