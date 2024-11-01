Sıcaklıklar düşüyor kış geliyor! Meteoroloji uyardı, Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor
Son dakika haberine göre kara kış İstanbul'a geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek sıcaklıkların yurt genelinde 5 derece birden düşeceğini söyledi. Ayrıca Marmara dahil birçok kentte kar, karla karışık yağmur ve sağanak görülecek.
• 01 Kasım 2024 - 19:35 • Son Güncelleme:
• 01 Kasım 2024 - 19:35 • Son Güncelleme: