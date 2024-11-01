Sıcaklıklar düşüyor kış geliyor! Meteoroloji uyardı, Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.



BOLU 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu



DÜZCE 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu



SİNOP 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu