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GündemSıcaklıklar düşüyor kış geliyor! Meteoroloji uyardı, Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor
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Sıcaklıklar düşüyor kış geliyor! Meteoroloji uyardı, Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor

Son dakika haberine göre kara kış İstanbul'a geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek sıcaklıkların yurt genelinde 5 derece birden düşeceğini söyledi. Ayrıca Marmara dahil birçok kentte kar, karla karışık yağmur ve sağanak görülecek.

• 01 Kasım 2024 - 19:35 • Son Güncelleme:
• 01 Kasım 2024 - 19:35 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3TARİH VERDİ

TARİH VERDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Cuma Ülkede yağış yok İç kesimlerde sis var. Sıcaklıklar mevsim normalinde fakat Pazardan itibaren 5-6 derece düşüş ile normalin altına düşecek. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güney Doğu’da yağmur var. İstanbul’da sıcaklık 5 derece düşecek bugün 20 C, pazar yağmurlu 15C." dedi

4MARMARA DAHİL KARLA KARIŞIK YAĞMUR

MARMARA DAHİL KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Öte yandan Prof. Dr. Şen, “Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek” ifadelerine de yer verdi.

5Sıcaklıklar düşüyor kış geliyor Meteoroloji uyardı, Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor

Daha sonra CNN TÜRK'e konuk olan Prof. Dr. Şen uyarılarına şöyle devam etti:
Genel baktığımızda çok kurak bir ay geçirdik. Anadolu'da çiftçiler yağmur bekliyor. Kar yağışı kapıya kadar yavaş yavaş geliyor. Bugün ve yarın Türkiye genelinde hava açık ve sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

6Sıcaklıklar düşüyor kış geliyor Meteoroloji uyardı, Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor

Pazar gününden itibaren kuzey bölgelerinden soğuk hava gelecek. Marmara, Karadeniz bölgelerinde yağışla başlayacak, sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. İstanbul'u örnek verirsek sıcaklık 21 derecelerden 15 dereceye kadar düşecek. Onun için pazar gününe dikkat edelim. Hem yağmur var hem de hava soğuk. İyi giyinelim.

7Sıcaklıklar düşüyor kış geliyor Meteoroloji uyardı, Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor

Ondan sonraki hafta bu 5-6 derecelik düşüş kendisini tüm Türkiye'de koruyacak. İzmir'de 20 dereceye, Ankara'da 12 derecelere düşecek. Ve Anadolu'nun birkaç yerinde kar yağmaya başlayacak. Şu anda zaten Karadeniz'in yükseklerinde kar 30-40 santimi buldu.

8Sıcaklıklar düşüyor kış geliyor Meteoroloji uyardı, Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor

Artık kışlıkları çıkartalım, hasta olmayalım. Özetlersek önümüzdeki hafta sıcaklıklar iyice düşecek. Artık 20 dereceleri görmeyeceğiz. İç Anadolu'nun kuzeyine de kar yağışı sarkabilir. Marmara için kar yağışına henüz zaman var.

9MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

10EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 19°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 25°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 22°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 26°CAz bulutlu ve açık

11AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 30°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 28°CAz bulutlu ve açık

HATAY 13°C, 27°CAz bulutlu ve açık

MERSİN 18°C, 29°CAz bulutlu ve açık

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

14ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

15DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

16GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 24°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 24°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 11°C, 22°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 24°CAz bulutlu ve açık