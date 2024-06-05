Sıcak havalar mevsim normallerinin üzerine çıkacak yakıp kavuracak! Meteoroloji'den 6 şehir sağanak yağış uyarısı geldi

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu sıcak havalarda güneşte dolaşmanın anlamı yok. Biz yayın için güneşte duruyoruz ama söylüyoruz bu havalarda kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması lazım. Hele güneşte şapkasız, gözlüksüz çıkmamak lazım ve beyaz giysiler giyilmeli. Çok tehlikeli, bu sıcak çarpması meydana getirir. Bu sıcak çarpması beyinde ölüme kadar götürebilir" dedi.