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Gündem Sıcak havalar mevsim normallerinin üzerine çıkacak yakıp kavuracak! Meteoroloji'den 6 şehir sağanak yağış uyarısı geldi
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Sıcak havalar mevsim normallerinin üzerine çıkacak yakıp kavuracak! Meteoroloji'den 6 şehir sağanak yağış uyarısı geldi

Bunaltıcı sıcak hava yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alırken Karadeniz bölgesi için Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son rapora göre göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı uyarıda, "Bu havalarda kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması lazım. Şapkasız, gözlüksüz çıkmamak lazım ve beyaz giysiler giyilmeli. Çok tehlikeli, bu sıcak çarpması meydana getirir. Sıcak çarpması beyinde ölüme kadar götürebilir" dedi. Prof. Dr. Şen, "Haziran'ın başında bu kadar sıcak olması biraz erkendi. Bu gösteriyor ki önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında çok aşırı sıcaklıkları ve sıcak hava dalgalarını beraber yaşayacağız. Çok dikkat etmemiz gerekecek" diye konuştu.

• 05 Haziran 2024 - 18:37 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2024 - 18:37 • Son Güncelleme:
1 Sıcak havalar mevsim normallerinin üzerine çıkacak yakıp kavuracak Meteorolojiden 6 şehir sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

3 RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 PROF. DR. ORHAN ŞENDEN UYARI

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu sıcak havalarda güneşte dolaşmanın anlamı yok. Biz yayın için güneşte duruyoruz ama söylüyoruz bu havalarda kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması lazım. Hele güneşte şapkasız, gözlüksüz çıkmamak lazım ve beyaz giysiler giyilmeli. Çok tehlikeli, bu sıcak çarpması meydana getirir. Bu sıcak çarpması beyinde ölüme kadar götürebilir" dedi.

5 Sıcak havalar mevsim normallerinin üzerine çıkacak yakıp kavuracak Meteorolojiden 6 şehir sağanak yağış uyarısı geldi

Şen, "Hava çok sıcak. İstanbul'da güneş altında 37-38 derece, sıcaklık gölgede ölçülür, gölgesi 33 dereci. Marmara'nın doğusu ve güneyinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçti. Bu aşırı sıcak sınıfına giriyor. Burada yaşayanların çok dikkat etmesi lazım. Sadece Marmara değil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde.

6 Sıcak havalar mevsim normallerinin üzerine çıkacak yakıp kavuracak Meteorolojiden 6 şehir sağanak yağış uyarısı geldi

Sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktığında aşırı sıcak diyoruz. Bugün ve yarın buralarda yaşayanlar dikkat etmeli. Cuma-cumartesi günü Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da devam edecek bu sıcaklıklar. Güneş altında bunun üzerine 6-7 derece daha koyun. Beyni kaynatan bir sıcaklık" diye konuştu.

7 SICAKLIK REKORLARI KIRILACAK

"SICAKLIK REKORLARI KIRILACAK"

Şen, "Haziran'ın başında bu kadar sıcak olması biraz erkendi. Bu gösteriyor ki önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında çok aşırı sıcaklıkları ve sıcak hava dalgalarını beraber yaşayacağız. Çok dikkat etmemiz gerekecek. Meteorolojik afeti Türkiye de yaşayacak. Aşırı sıcaklıklar da meteorolojik afettir.

8 Sıcak havalar mevsim normallerinin üzerine çıkacak yakıp kavuracak Meteorolojiden 6 şehir sağanak yağış uyarısı geldi

Orman yangınları açısından da bu sene büyük risk yaşanıyor. Buharlaşma kayıpları da artacak, susuzluk da çekeceğiz. Bu havalarda en fazla bir ağaç gölgesi bulup oturmak lazım. Bu sene sıcaklık rekorları kırılacak. İstanbul'da rekor sıcaklık 41.3 civarında. İstanbul 42-43 dereceleri görecektir. Bu seneki aşırı sıcaklar önemli problemleri, sağlık problemlerini yanında getirecek.

9 Sıcak havalar mevsim normallerinin üzerine çıkacak yakıp kavuracak Meteorolojiden 6 şehir sağanak yağış uyarısı geldi

Ben bunların içinde en önemli problemin orman yangınları olacağını tahmin ediyorum. Umarım bu sene bu kadar büyük yangınlarla karşı karşıya gelmeyiz. Aşırı sıcaklarda beyaz giysiler ve bol giysiler giyilmeli. Bol su içilmeli. Şapkasız çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

10 MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık

11 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

12 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 42°C Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 39°C Az bulutlu ve açık

13 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 32°C Az bulutlu ve açık

14 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu ve Sinop’un güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C Parçalı az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

15 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

16 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Erzincan'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C Az bulutlu ve açık

17 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık