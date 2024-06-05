Sıcak havalar mevsim normallerinin üzerine çıkacak yakıp kavuracak! Meteoroloji'den 6 şehir sağanak yağış uyarısı geldi
Bunaltıcı sıcak hava yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alırken Karadeniz bölgesi için Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son rapora göre göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı uyarıda, "Bu havalarda kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması lazım. Şapkasız, gözlüksüz çıkmamak lazım ve beyaz giysiler giyilmeli. Çok tehlikeli, bu sıcak çarpması meydana getirir. Sıcak çarpması beyinde ölüme kadar götürebilir" dedi. Prof. Dr. Şen, "Haziran'ın başında bu kadar sıcak olması biraz erkendi. Bu gösteriyor ki önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında çok aşırı sıcaklıkları ve sıcak hava dalgalarını beraber yaşayacağız. Çok dikkat etmemiz gerekecek" diye konuştu.
• 05 Haziran 2024 - 18:37 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2024 - 18:37 • Son Güncelleme:
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