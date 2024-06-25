Sıcak çarpması vakalarında dünya genelinde artış yaşanıyor! Uzmanlar uyarıyor: Ölümcül olabilir

30+ DAKİKA

Dr. Ziontz, 30 dakika ve üzerinden sonra vücut fonksiyonlarında tam bir kayıp meydana geldiğini söyledi, “Bu noktada vücudun iç sıcaklığı 41°C’ye ulaşmıştır” dedi.



Doktorlar, organların hangi sırayla kapandığını belirlemenin zor olduğunu, ancak bu noktada hasarı tersine çevirmek için acil yardım almanın şart olduğunu belirtiyor. Ayrıca, hastada kasların parçalanması ve potansiyel ölümü anlamına gelen rabdomiyoliz görülebilir.



CDC'ye göre, kas dokusu öldüğünde, elektrolitler ve proteinler kan dolaşımına salınarak düzensiz kalp ritimlerine, nöbetlere ve böbrek hasarına neden olur. Güney Carolina'da acil tıp doktoru olan Dr. Jared L Ross, “Ayrıca, ısı hücre zarlarının parçalanmasına ve potasyumun kan dolaşımına karışmasına neden olabilir. Yüksek potasyum seviyeleri kalpteki elektrik sinyallerine müdahale edebilir ve hatta kalp durmasına ve ölüme neden olabilir” dedi.



1 SAAT



Sıcak çarpması geçiren bir kişi acil bakıma alınmak üzereyse, doktorlar hemen onu soğutmak için çalışmaya başlar.



Dr. Ziontz, "Cildi soğuturken tüm sistemler üzerinde çalışırız. Soğutma battaniyeleri kullanıyoruz, serum takıyoruz ve vücut ısısını düşürmek için normal salini soğutuyoruz. Koltuk altları ve kasıklar gibi, büyük miktarda kan için büyük servis merkezleri gibi olan kilit bölgelere buz paketleri koyuyoruz. En uç vakalarda, mesaneye bir kateter yerleştirerek mesaneyi bu şekilde soğutuyoruz. Hastanın iyileşmesi hastanede yaklaşık bir ya da iki gün sürüyor. Çok uzun bir hastanede kalış süresi olmamalı" dedi. Sıcak çarpmasından korunmak için öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı. Dışarıya çıkarken açık renkli, hafif ve bol giysiler tercih edilmeli. Sıcak altında ağır spor ve fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Su başta olmak üzere yeterli sıvı alımına dikkat edilmeli. Mümkün olduğunca gölgede veya klimalı ortamlarda vakit geçirilmeli. Öte yandan güneş koruyucu kremler kullanmak da çok önemli.



UZUN VADELİ ETKİLER



Dr. Ziontz’e göre, sıcak çarpmasından kaynaklanan kalıcı kusurlar ya da eksiklikler olmamalı, etkiler iyileştirilebilir olmalı. Bununla birlikte, son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar sıcak çarpmasından kurtulmanın uzun vadeli etkileri olabileceğini öne sürüyor.



Geçen yıl Open Access Emergency Medicine dergisinde yayınlanan bir inceleme, hayatta kalanların yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde kronik kalp ve böbrek hastalıklarına yakalanabileceğini öne sürdü. Çalışmanın yazarları, "Bu da kalıcı ölüm riskine yol açmaktadır" dedi.



Cleveland Clinic ayrıca bir kez sıcak çarpması geçirmenin tekrar sıcak çarpması geçirme riskini artırdığını belirtiyor. Fareler üzerinde 2020 yılında yapılan bir çalışma, bunun hastaların bağışıklık sisteminin zayıflamasından kaynaklanabileceğini öne sürdü.



Sıcak çarpmasını önlemek için Dr. Ziontz, özellikle de susuz bırakıcı özelliği olan kafein içiyorsanız, su ve spor içecekleriyle iyi hidrate kalmanızı önerdi. Ayrıca, antidepresanlar gibi bazı ilaçlar terleme gibi normal soğutma süreçlerini engelleyebileceğinden, kullandığınız ilaçlara çok dikkat etmeniz gerektiğinin de altını çizdi.