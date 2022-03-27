• 27 Mart 2022 - 16:37 • Son Güncelleme:
Sibil Çetinkaya, Dila Tarkan'ın düğününe yırtmacıyla damga vurdu!
Sosyetik çift Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in düğününe ünlü akınına uğradı. Düğününe gidenler arasında Sibil Çetinkaya da vardı. Son dönemde cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni düğünde kasığına kadar gelen yırtmacıyla dikkat çekti. Ünlü fenomen sosyal medyada kendini paylaşmaya doyamadı.
• 27 Mart 2022 - 16:37 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamasıyla tanınan sosyal medya fenomen Sibil Çetinkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Sibil Çetinkaya son olarak Şeyma Subaşı'nın yakın dostu sosyetik güzel Dila Tarkan'ın Yunanistan'daki düğünündeydi.
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