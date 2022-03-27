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MagazinSibil Çetinkaya, Dila Tarkan'ın düğününe yırtmacıyla damga vurdu!
HaberlerMagazin Haberleri Sibil Çetinkaya, Dila Tarkan'ın düğününe yırtmacıyla damga vurdu!
• 27 Mart 2022 - 16:37 • Son Güncelleme:

Sibil Çetinkaya, Dila Tarkan'ın düğününe yırtmacıyla damga vurdu!

Sosyetik çift Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in düğününe ünlü akınına uğradı. Düğününe gidenler arasında Sibil Çetinkaya da vardı. Son dönemde cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni düğünde kasığına kadar gelen yırtmacıyla dikkat çekti. Ünlü fenomen sosyal medyada kendini paylaşmaya doyamadı.

• 27 Mart 2022 - 16:37 • Son Güncelleme:
1Sibil Çetinkaya, Dila Tarkanın düğününe yırtmacıyla damga vurdu
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Oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamasıyla tanınan sosyal medya fenomen Sibil Çetinkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

2Sibil Çetinkaya, Dila Tarkanın düğününe yırtmacıyla damga vurdu

Sibil Çetinkaya son olarak Şeyma Subaşı'nın yakın dostu sosyetik güzel Dila Tarkan'ın Yunanistan'daki düğünündeydi.

3Sibil Çetinkaya, Dila Tarkanın düğününe yırtmacıyla damga vurdu

Fenomen düğünde siyah göğüs ve bacak dekoltesi olan bir kıyafet tercih etti. Kasığına kadar yırtmacıyla düğünde dikkatleri üstüne çeken Sibil Çetinkaya kendine doyamayınca üst üste onlarca pozunu paylaştı.

4Sibil Çetinkaya, Dila Tarkanın düğününe yırtmacıyla damga vurdu

Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen fenomene yorum yağdı.

5Sibil Çetinkaya, Dila Tarkanın düğününe yırtmacıyla damga vurdu

Sibil Çetinkaya'nın tarzını çok beğenen takipçileri "Batman'in karısı mısın?", "Herkesi gölgede bırakmışsın", "Çok fotoşoplusun" gibi yorumlarda bulundu.

6Sibil Çetinkaya, Dila Tarkanın düğününe yırtmacıyla damga vurdu

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