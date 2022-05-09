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MagazinShanina Shaik anne olduğunu karnı burnunda pozlarla duyurdu!
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• 09 Mayıs 2022 - 16:12 • Son Güncelleme:

Shanina Shaik anne olduğunu karnı burnunda pozlarla duyurdu!

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Shanina Shaik, ilk bebeğine hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Shaik'in büyüyen karnıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

• 09 Mayıs 2022 - 16:12 • Son Güncelleme:
1Shanina Shaik anne olduğunu karnı burnunda pozlarla duyurdu
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31 yaşındaki model Shanina Shaik, ilk bebeğine hamile olduğunu dün sosyal medya hesabından açıkladı. Dünyaca ünlü isim, 'Anneler Günü'nde ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı erkek arkadaşı Matthew Adesuyan ile bebek beklediklerini, büyüyen karnıyla verdiği pozlarıyla Instagram hesabından duyurdu.

2EN İYİ ARKADAŞIN OLMAYA HAZIRIM

"EN İYİ ARKADAŞIN OLMAYA HAZIRIM"

Shaik, gönderisini; "Hayatımın yeni aşkına, beni annen olarak seçtiğin için teşekkür ederim. Sana şunu söyleyebilirim ki senin rehberin, koruyucun ve en iyi arkadaşın olmaya hazırım" sözleriyle yayınladı.

Ünlü model, sözlerine; “Gebeliğin bu değerli yolculuğunda her ay geçtikçe, anne olmanın rolünü öğreniyorum. Daha önce hiç yaşamadığım, kendimle ilgili bile olmayan bir duygu. Senin için her şeyi yaparım, senin için her şey olurum ve senin için her şeyi feda ederim" diye devam etti.

3HARİKA BİR KADIN TARAFINDAN BÜYÜTÜLDÜM

"HARİKA BİR KADIN TARAFINDAN BÜYÜTÜLDÜM"

“Bana annelik hakkında çok şey öğreten harika bir kadın tarafından büyütüldüm" diyen Shaik, "Onun beni büyüttüğü gibi seni büyütmek istiyorum; nazik, sevecen ve düşünceli. Büyük hayaller kurup çok çalışman, hayatını tutkuyla yaşaman ve hedeflerin ne olursa olsun ulaşman için sana rehberlik etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

4Shanina Shaik anne olduğunu karnı burnunda pozlarla duyurdu

2019 yılında 14 ay evli kaldığı DJ Ruckus ile yollarını ayıran ünlü model, bebeğine karşı duygularını şu sözlerle tamamladı:

Hayat önüne ne çıkarırsa çıkarsın, senin için orada olacağımı ve bana güvenebileceğini bilmeni istiyorum. Tıpkı benim gibi, hayatının her anında desteklenecek ve sevileceksin. Seni bugün dünyayla paylaşmak, Anneler Günü'nde alabileceğim en değerli hediye. Annen ve baban seninle tanışmak için sabırsızlanıyor.

5Shanina Shaik anne olduğunu karnı burnunda pozlarla duyurdu

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