Shanina Shaik anne olduğunu karnı burnunda pozlarla duyurdu!

"EN İYİ ARKADAŞIN OLMAYA HAZIRIM"

Shaik, gönderisini; "Hayatımın yeni aşkına, beni annen olarak seçtiğin için teşekkür ederim. Sana şunu söyleyebilirim ki senin rehberin, koruyucun ve en iyi arkadaşın olmaya hazırım" sözleriyle yayınladı.



Ünlü model, sözlerine; “Gebeliğin bu değerli yolculuğunda her ay geçtikçe, anne olmanın rolünü öğreniyorum. Daha önce hiç yaşamadığım, kendimle ilgili bile olmayan bir duygu. Senin için her şeyi yaparım, senin için her şey olurum ve senin için her şeyi feda ederim" diye devam etti.