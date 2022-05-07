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    EkonomiSGK'lı milyonları ilgilendiriyor! 35 lira, ek ödeme ise...
    HaberlerEkonomi Haberleri SGK'lı milyonları ilgilendiriyor! 35 lira, ek ödeme ise...
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    SGK'lı milyonları ilgilendiriyor! 35 lira, ek ödeme ise...

    SGK'lı, SSK'lı milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Hastaneye gidenler dikkat. Ayda 35 liraya ödeyerek çok 'Özel' koruma sağlayabilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortası; özel sağlık sigortasından faydalanmak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olan kişilerin SGK anlaşmalı özel hastanelerden yararlanmasını sağlıyor. Korona gibi salgın hastalık teminatı da bulunan tamamlayıcı sağlık sigortasından ayda 35 liradan başlayan tutarla faydalanmak mümkün. Peki tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsıyor, kimler yararlanabiliyor; Ek ödeme var mı? İşte bütün ayrıntılar...

    • 07 Mayıs 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
    • 07 Mayıs 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
    1SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Pandemi sebebiyle kamu hastanelerindeki yoğunluk ve ertelemeler, özel hastanelere olan ilgiyi artırdı. Sağlık sorunları yaşayanlar için sigorta anlamında devletin sağladığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve özel sağlık seçeneklerinin yanı sıra bir de tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) alternatifi var. Özel hastanelerde, özel sağlık sigortası ile tedavi olmak daha pahalıya gelirken, ara bir formül olarak devreye giren TSS ise hayatı kolaylaştırıyor.

    2UYGUN FİYATA HİZMET

    UYGUN FİYATA HİZMET

    Çünkü tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK anlaşmalı özel hastanelerde sadece devlet tarafından alınan 15 lira ek ücreti (katkı payı) ödeyerek tedavi olmanızı sağlayan bir sigorta türü.

    3SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    SGK sigortasının geçerli olduğu özel hastanelerdeki fark ücretlerinin karşılandığı ve böylece kişilerin yalnızca anlaşma limitini aşan tedavi tutarını ödediği tamamlayıcı sağlık sigortaları, bu özelliği nedeniyle özel sağlık sigortalarından daha uygun fiyata hizmete sunuluyor.

    4NELERİ KAPSIYOR

    NELERİ KAPSIYOR?

    Primleri sigorta şirketlerine göre değişmekle birlikte ortalama ayda 35 lira ödeyerek TSS’li olabilirsiniz.

    5SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    TSS kapsamında ise yatarak ve ayakta tedavi teminatlı ve sadece yatarak teminatlı olarak iki farklı poliçe var.

    6SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Yatarak tedavi teminatında; cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, kroner anjiyografi, küçük müdahale giderleri, standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir kişilik refakatçi giderleri yüzde 100 karşılanıyor.

    7SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Ayakta tedavi teminatında ise doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı hizmetleri, ileri tanı yöntemleri ve fizik tedavi giderleri karşılanıyor.

    8KORONA VE SALGINLAR

    KORONA VE SALGINLAR

    Ayrıca birçok sigorta şirketi tarafından sadece korona değil, tüm salgın hastalıklar da tamamlayıcı sağlık sigortası teminatı kapsamına alındı.

    9SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Bu nedenle sağlığın öneminin daha iyi anlaşıldığı pandemi döneminde tamamlayıcı sağlık sigortasına ilgi patlaması yaşandı.

    10SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, pandemi öncesi yıl olan 2019’da 1 milyon 354 bin kişi tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanırken, iki yıl içinde yani 2021 sonunda bu sayı 2 milyon 600 bine çıktı. Böylece 2 milyon 540 kişi olan özel sağlık sigortalısı sayısı da aşılmış oldu.

    11İŞLETMELER DE YÖNELDİ

    İŞLETMELER DE YÖNELDİ

    Bu ilgi patlamasında en önemli etkenlerden birisi de şirketlerin bu ürüne daha çok yönelmesi. Bireyler özel sağlık sigortasına göre sağladığı yüzde 30 fiyat avantajı nedeniyle tamamlayacı sağlık sigortasını tercih ederken, daha önce çalışanına devlet sigortası dışında seçenek sunmayan şirketler de bu alana yöneldi.

    12SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    İşletmeler, pandemi döneminde çalışanları açısından fayda yaratmayı; hem iş güvenliği ve sürdürülebilirliği hem de personelin bağlılığı anlamında önemsediği için özellikle tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerini aldı.

    13İKİ ÜRÜN ARASINDAKİ FARKLAR

    İKİ ÜRÜN ARASINDAKİ FARKLAR

    Özel sağlık sigortasında SGK aranmaksızın hastane ağı seçeneği mümkün. Fakat tamamlayıcı sağlık sigortasında özel hastanenin SGK ile anlaşmasının olması şartı var.

    14SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Tamamlayıcı, fark ödeyen bir sağlık sigortası olduğu için primleri daha uygun ve bütçe dostu oluyor. Yani sigorta, SGK’nın ödediğinin üzerini tamamlıyor. Özel sağlık sigortasında ise seçilen plana göre tamamlayıcı sağlığın üç, dört hatta beş katı fiyatlar oluşabiliyor.

    15SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Yatarak tedavi; özel ve tamamlayıcı sağlık sigortasının ikisi kapsamında da yüzde 100 ve limitsiz olarak karşılanıyor.

    16SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Ayakta tedavi için özel sağlık sigortasında yüzde 20 bir katılım payı belirleniyor.Tamamlayıcı sağlıkta ise kullanım sayısı mevcut olduğu için daha avantajlı olabiliyor.

    17SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Tamamlayıcı sağlık müşterileri sadece 15 lira fark ödeyerek ayakta tedavi işlemini rahatça yaptırabiliyor.

    18SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Hem özel sağlık hem de tamamlayıcı sağlık sigortası, anlaşmalı eczanelerde ilaç parasını karşılıyor.

    19SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Poliçede sadece sağlık değil, doktor danışma hattı, uzaktan teletıp, psikolojik destek, dijital check-up, diş paketi, diyetisten hizmeti gibi bazı ek teminatlar da bulunuyor. Bunlardan yılda bir kez ücretsiz yararlanılabiliyor.

    20FİRMALARA SAĞLADIĞI FAYDALAR

    FİRMALARA SAĞLADIĞI FAYDALAR

    Sağlık sigortası yaptırmak, işletmelerin hem risk yönetimi hem de çalışanına sunduğu imkan açısından büyük önem taşıyor.

    21SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Tamamlayıcı sağlık ürünü ile işletmeler çalışanlarına SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı sağlıyor.

    22SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Bazı tamamlayıcı sağlık poliçelerinde iş kazası ve meslek hastalıkları da kapsam dahilinde olabiliyor.

    23SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Ayrıca başvuru formu, elden hasar bildirimi gibi süreçleri olmadığı için operasyonel yükü de bulunmayan bir ürün.

    24SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    İşverenler, bu ürün sayesinde yüzde 15 ila 35 arasında değişen oranlarda vergi avantajından da faydalanabiliyor

    25SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

    Yıllık asgari ücreti aşmamak kaydıyla çalışanın brüt maaşının yüzde 15’ine kadar olan kısmı vergiden düşülebiliyor.

    26SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...
    27SGKlı milyonları ilgilendiriyor 35 lira, ek ödeme ise...

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