SGK'lı milyonları ilgilendiriyor! 35 lira, ek ödeme ise...
SGK'lı, SSK'lı milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Hastaneye gidenler dikkat. Ayda 35 liraya ödeyerek çok 'Özel' koruma sağlayabilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortası; özel sağlık sigortasından faydalanmak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olan kişilerin SGK anlaşmalı özel hastanelerden yararlanmasını sağlıyor. Korona gibi salgın hastalık teminatı da bulunan tamamlayıcı sağlık sigortasından ayda 35 liradan başlayan tutarla faydalanmak mümkün. Peki tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsıyor, kimler yararlanabiliyor; Ek ödeme var mı? İşte bütün ayrıntılar...
Pandemi sebebiyle kamu hastanelerindeki yoğunluk ve ertelemeler, özel hastanelere olan ilgiyi artırdı. Sağlık sorunları yaşayanlar için sigorta anlamında devletin sağladığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve özel sağlık seçeneklerinin yanı sıra bir de tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) alternatifi var. Özel hastanelerde, özel sağlık sigortası ile tedavi olmak daha pahalıya gelirken, ara bir formül olarak devreye giren TSS ise hayatı kolaylaştırıyor.
UYGUN FİYATA HİZMET
Çünkü tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK anlaşmalı özel hastanelerde sadece devlet tarafından alınan 15 lira ek ücreti (katkı payı) ödeyerek tedavi olmanızı sağlayan bir sigorta türü.
SGK sigortasının geçerli olduğu özel hastanelerdeki fark ücretlerinin karşılandığı ve böylece kişilerin yalnızca anlaşma limitini aşan tedavi tutarını ödediği tamamlayıcı sağlık sigortaları, bu özelliği nedeniyle özel sağlık sigortalarından daha uygun fiyata hizmete sunuluyor.
NELERİ KAPSIYOR?
Primleri sigorta şirketlerine göre değişmekle birlikte ortalama ayda 35 lira ödeyerek TSS’li olabilirsiniz.
TSS kapsamında ise yatarak ve ayakta tedavi teminatlı ve sadece yatarak teminatlı olarak iki farklı poliçe var.
Yatarak tedavi teminatında; cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, kroner anjiyografi, küçük müdahale giderleri, standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir kişilik refakatçi giderleri yüzde 100 karşılanıyor.
Ayakta tedavi teminatında ise doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı hizmetleri, ileri tanı yöntemleri ve fizik tedavi giderleri karşılanıyor.
KORONA VE SALGINLAR
Ayrıca birçok sigorta şirketi tarafından sadece korona değil, tüm salgın hastalıklar da tamamlayıcı sağlık sigortası teminatı kapsamına alındı.
Bu nedenle sağlığın öneminin daha iyi anlaşıldığı pandemi döneminde tamamlayıcı sağlık sigortasına ilgi patlaması yaşandı.
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, pandemi öncesi yıl olan 2019’da 1 milyon 354 bin kişi tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanırken, iki yıl içinde yani 2021 sonunda bu sayı 2 milyon 600 bine çıktı. Böylece 2 milyon 540 kişi olan özel sağlık sigortalısı sayısı da aşılmış oldu.
İŞLETMELER DE YÖNELDİ
Bu ilgi patlamasında en önemli etkenlerden birisi de şirketlerin bu ürüne daha çok yönelmesi. Bireyler özel sağlık sigortasına göre sağladığı yüzde 30 fiyat avantajı nedeniyle tamamlayacı sağlık sigortasını tercih ederken, daha önce çalışanına devlet sigortası dışında seçenek sunmayan şirketler de bu alana yöneldi.
İşletmeler, pandemi döneminde çalışanları açısından fayda yaratmayı; hem iş güvenliği ve sürdürülebilirliği hem de personelin bağlılığı anlamında önemsediği için özellikle tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerini aldı.
İKİ ÜRÜN ARASINDAKİ FARKLAR
Özel sağlık sigortasında SGK aranmaksızın hastane ağı seçeneği mümkün. Fakat tamamlayıcı sağlık sigortasında özel hastanenin SGK ile anlaşmasının olması şartı var.
Tamamlayıcı, fark ödeyen bir sağlık sigortası olduğu için primleri daha uygun ve bütçe dostu oluyor. Yani sigorta, SGK’nın ödediğinin üzerini tamamlıyor. Özel sağlık sigortasında ise seçilen plana göre tamamlayıcı sağlığın üç, dört hatta beş katı fiyatlar oluşabiliyor.
Yatarak tedavi; özel ve tamamlayıcı sağlık sigortasının ikisi kapsamında da yüzde 100 ve limitsiz olarak karşılanıyor.
Ayakta tedavi için özel sağlık sigortasında yüzde 20 bir katılım payı belirleniyor.Tamamlayıcı sağlıkta ise kullanım sayısı mevcut olduğu için daha avantajlı olabiliyor.
Tamamlayıcı sağlık müşterileri sadece 15 lira fark ödeyerek ayakta tedavi işlemini rahatça yaptırabiliyor.
Hem özel sağlık hem de tamamlayıcı sağlık sigortası, anlaşmalı eczanelerde ilaç parasını karşılıyor.
Poliçede sadece sağlık değil, doktor danışma hattı, uzaktan teletıp, psikolojik destek, dijital check-up, diş paketi, diyetisten hizmeti gibi bazı ek teminatlar da bulunuyor. Bunlardan yılda bir kez ücretsiz yararlanılabiliyor.
FİRMALARA SAĞLADIĞI FAYDALAR
Sağlık sigortası yaptırmak, işletmelerin hem risk yönetimi hem de çalışanına sunduğu imkan açısından büyük önem taşıyor.
Tamamlayıcı sağlık ürünü ile işletmeler çalışanlarına SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı sağlıyor.
Bazı tamamlayıcı sağlık poliçelerinde iş kazası ve meslek hastalıkları da kapsam dahilinde olabiliyor.
Ayrıca başvuru formu, elden hasar bildirimi gibi süreçleri olmadığı için operasyonel yükü de bulunmayan bir ürün.
İşverenler, bu ürün sayesinde yüzde 15 ila 35 arasında değişen oranlarda vergi avantajından da faydalanabiliyor
Yıllık asgari ücreti aşmamak kaydıyla çalışanın brüt maaşının yüzde 15’ine kadar olan kısmı vergiden düşülebiliyor.