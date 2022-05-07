SGK'lı milyonları ilgilendiriyor! 35 lira, ek ödeme ise...

Pandemi sebebiyle kamu hastanelerindeki yoğunluk ve ertelemeler, özel hastanelere olan ilgiyi artırdı. Sağlık sorunları yaşayanlar için sigorta anlamında devletin sağladığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve özel sağlık seçeneklerinin yanı sıra bir de tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) alternatifi var. Özel hastanelerde, özel sağlık sigortası ile tedavi olmak daha pahalıya gelirken, ara bir formül olarak devreye giren TSS ise hayatı kolaylaştırıyor.