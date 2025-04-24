Sezaryen sonrası emzirme artık daha kolay! 17 yıllık hemşirenin geliştirdiği emzirme beşiği annelere destek oluyor

"ULUSAL PATENTİMİZİ ALDIK, ULUSLARARASI PATENT İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ"

Prof. Dr. Apay da sezaryenle doğum sonrası yatağa bağımlı kalan kadınların ameliyat nedeniyle hareket kabiliyetlerinin çok azaldığını ifade etti.



Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının ilk 6 ay sadece anne sütü önerdiğini, bebeklerin doğumdan sonra hemen anneyi emmesinin çok önemli olduğunu aktaran Apay, şöyle konuştu:



"Mehtap Hanım ile bu konuya yıllarca kafa yorduk ve bir beşik planladık. İlk denemeleri maket bebeklerde yaptık, gördüğümüz eksikleri revize ettik. Sonra Mehtap Hanım'ın tezi kapsamında gerçek bebeklerde denedik. Beşiğimiz yeni doğanlarda erken dönemde ortaya çıkacak sarılığı basit düzeyde de olsa tedavi amacı güdüyor, süt salınımını artırmak için müzikle çalışıyor ve ışığını anne ayarlıyor. Ürün kendi alanında ilk ve tek; ulusal patentimizi aldık, uluslararası patent için girişimde bulunacağız."



Apay, son derece güvenlikli tasarlanan beşiğin sezaryen servislerinde rahatça kullanılabileceğini anlattı.Beşiğin hastanelerde kullanılması için girişimde bulunacaklarını bildiren Apay, "Anne sütünün faydasını göz önüne aldığımızda ürün çok ucuz. Anne sütünün, özellikle erken dönemde bir damlasının bile boşa gitmemesi gerekiyor çünkü bebeğin ilk aşısı, hastalıklara karşı koruyan temel faktör anne sütü. Bakanlığımızın yeni projesi 'doğal olan normal doğum' ama sezaryen oranlarımız yüzde 60'ın üzerinde, bu nedenle bu ürüne çok ihtiyaç var." dedi.